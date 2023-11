Nemecká polícia zadržala dvoch mužov podozrivých z prevádzania do EÚ

Berlín 23. novembra (TASR) - Nemecká polícia vo štvrtok pri raziách v spolkovej krajine Dolné Sasko zadržala dvoch mužov podozrivých z organizovaného prevádzačstva migrantov do EÚ. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a DPA.



Asi 260 policajtov prehľadalo osem nehnuteľností v Dolnom Sasku a ďalších šesť v Berlíne. Jedného z podozrivých, 23-ročného muža z Berlína, zadržali v meste Garbsen pri Hannoveri. Ďalší muž (40) bol na základe rakúskeho zatykača zadržaný v meste Lehrte.



Obaja sú obvinení z prevádzania viac ako 200 migrantov, väčšinou Sýrčanov, do Európskej únie.



Nemecké úrady nezverejnili totožnosť zadržaných mužov, sú však súčasťou skupiny prevádzačov zloženej prevažne z Iračanov, ktorí údajne medzi augustom 2022 a júnom 2023 priviedli do EÚ najmenej 208 migrantov.



Podozriví prevážali migrantov podľa DPA "v nevhodných vozidlách" bez odpočinku, prístupu k potravinám a v extrémnych horúčavách. Ich trasa viedla cez Maďarsko, Rakúsko, Českú republiku do Nemecka. Za prevoz jednej osoby údajne žiadali 4000 až 5000 eur.



Nemecko je cieľovou destináciou pre migrantov z celého sveta. Krajina však hlási takmer plné kapacity a spolková vláda je pod tlakom, aby obmedzila migráciu a urýchlila deportácie odmietnutých žiadateľov o azyl.



Nemecká vláda nedávno zaviedla systematické kontroly na hraniciach s Poľskom, ČR a Švajčiarskom, aby zabránila príchodu nelegálnych migrantov.