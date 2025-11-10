< sekcia Zahraničie
Nemecká polícia zadržala muža po útoku nožom vo vlaku
Útočník vystúpil z vlaku v obci Jatznick, kde podľa popisu svedkov polícia neskôr identifikovala a zadržala 30-ročného muža.
Autor TASR
Hamburg 10. novembra (TASR) - Nemecká polícia v pondelok oznámila zadržanie muža podozrivého z ohrozovania a zranenia viacerých cestujúcich vo vlaku na severe Nemecka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V nedeľu večer vo vlaku smerujúcom do mesta Stralsund na pobreží Baltského mora ohrozoval muž nožom spolucestujúceho a ukradol mu batoh, uviedla polícia vo vyhlásení. Zároveň je obvinený z napadnutia ženy, ktorá incident natáčala, a tiež z útoku na ďalšiu ženu.
Útočník vystúpil z vlaku v obci Jatznick, kde podľa popisu svedkov polícia neskôr identifikovala a zadržala 30-ročného muža. Voči zadržaniu kládol odpor a policajti u neho našli drogy vrátane metamfetamínu a kokaínu. Po zadržaní bol prevezený na kliniku súdneho lekárstva a medicíny a je vyšetrovaný pre ozbrojenú lúpež a ublíženie na zdraví.
