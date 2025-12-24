Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecká polícia zadržala muža podozrivého z verbovania prívržencov IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Neexistujú žiadne náznaky, že by podozrivý plánoval nejaký útok alebo predstavoval inú špecifickú hrozbu.

Autor TASR
Berlín 24. decembra (TASR) - Polícia v južnom Nemecku zadržala predpokladaného prívrženca teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v utorok polícia v bavorskom regióne Dolné Fransko a mníchovská prokuratúra, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Úrady uviedli, že 20-ročného muža so sýrskym a nemeckým občianstvom podozrievajú z verbovania členov alebo prívržencov IS v zahraničí.

Neexistujú žiadne náznaky, že by podozrivý plánoval nejaký útok alebo predstavoval inú špecifickú hrozbu. Polícia ho zadržala ešte vo štvrtok v bavorskom meste Kitzingen, v piatok ho vzali do väzby.

Po rozsiahlom vyšetrovaní sa potvrdili podozrenia, že tento muž aktívne verboval členov a podporovateľov IS prostredníctvom četovacích aplikácií. Podozrivý je tiež z toho, že vyzýval ľudí, aby zložili prísahu vernosti IS.
