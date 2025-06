Nemecká polícia zadržala šesť mužov zapletených do pašovania kokaínu

Hamburg 19. júna (TASR) - Nemecká polícia vo štvrtok v Hamburgu oznámila, že zadržala šesť mužov podozrivých z pašovania drog. Ich prípad súvisí so zhabaním 3600 kilogramov kokaínu vo Veľkej Británii. TASR sa odvoláva na správu agentúry DPA.



Drogy s odhadovanou hodnotou približne 90 miliónov eur objavili minulý štvrtok v prístave v anglickom Southamptone ukryté medzi banánmi v chladiacom kontajneri, priblížila policajná hovorkyňa. Kontajner zostal na lodi, ktorá pokračovala do Hamburgu. Tam ho podozriví vyložili a previezli do skladu v meste Winsen juhovýchodne od Hamburgu.



Špeciálna jednotka hamburskej polície zadržala priamo v sklade päť mužov vo veku od 26 do 41 rokov. Šiesty muž vo veku 53 rokov, ktorý utiekol do svojho bytu v neďalekej obytnej budove, bol zadržaný o trochu neskôr. Vo väzbe zostávajú traja občania Kolumbie a jeden Bielorus. Nemecký a turecký občan boli prepustení.



Vo februári 2021 orgány zabavili 16 ton drog, zatiaľ čo vyšetrovatelia v Southamptone minulý rok zhabali 5,7 ton kokaínu určeného pre Hamburg. Minulý týždeň colníci v Hamburgu našli takmer 600 kilogramov kokaínu za jediný deň.