Nemecká polícia zadržala Srba podozrivého z vrážd dôchodkýň

Stuttgart 1. februára (TASR) - Nemecká polícia vzala do väzby 31-ročného Srba podozrivého z nedávnych vrážd niekoľkých dôchodkýň v okrese Schwäbisch Hall. Muž pri zatýkaní špeciálnymi jednotkami nekládol odpor. Oznámila to v stredu polícia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Polícia objavila minulý týždeň mŕtvolu 89-ročnej ženy v jej byte v meste Michelbach an der Bilz. V súvislosti s týmto nálezom následne opätovne prešetrila aj úmrtie 77-ročnej ženy, ktorú našli v jej byte v meste Schwäbisch Hall ležiacom neďaleko Stuttgartu.



Polícia teraz predpokladá, že v oboch prípadoch išlo o vraždu. Rovnako sa to najnovšie domnieva aj v prípade ďalšej, 94-ročnej ženy, ktorej mŕtvola sa našla v októbri 2020 taktiež v meste Schwäbisch Hall, a to neďaleko bytu druhej zo spomínaných žien.



Posledné zmienené úmrtie nebolo dosiaľ objasnené a polícia dokonca v septembri 2021 tento prípad uzavrela pre nedostatok dôkazov. Vyšetrovatelia však teraz našli v spomínaných troch prípadoch podobné znaky. Všetky tri obete boli dôchodkyne, žili v rovnakej oblasti a všetky boli zabité v stredu.



Zadržaný Srb je zatiaľ oficiálne podozrivý len v súvislosti s vraždami prvých dvoch uvedených dôchodkýň a zároveň aj v prípade ozbrojeného lúpežného prepadnutia, ktorého terčom bol 83-ročný muž. K jeho dolapeniu pomohol polícii práve opis páchateľa.



Podľa denníka Stuttgarter Zeitung prehľadala v utorok polícia obytný blok vo štvrti Tullauer Höhe v meste Schwäbisch Hall, v ktorom došlo k prvým dvom zo spomínaných vrážd. Desiatka policajtov v civile odkláňala od bytovky okoloidúcich a v koši na odpadky hľadala stopy. Svedkovia tvrdili, že z miesta vyviedli muža v putách.



Samotná polícia informovala, že do vyšetrovania bolo nasadených 75 jej príslušníkov.