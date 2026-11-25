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Nemecká polícia zadržala troch tínedžerov podozrivých z extrémizmu
Ďalších troch podozrivých členov, taktiež maloletých chlapcov, zadržali v októbri a odvtedy zostávajú vo väzbe.
Autor TASR
Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecká polícia v stredu zadržala troch tínedžerov pre podozrenie z členstva v krajne pravicovej extrémistickej skupine s názvom „Terror 18“, ktorá plánovala podpáliť ubytovňu pre utečencov. Oznámila to tamojšia prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ďalších troch podozrivých členov, taktiež maloletých chlapcov, zadržali v októbri a odvtedy zostávajú vo väzbe.
Podozrivých – čiastočne identifikovaných ako Lasseho G., Kalleho K. a Shawna Z. – zadržali v rôznych mestách na severe Nemecka pre podozrenie z členstva v „domácej teroristickej organizácii“, uviedla nemecká spolková prokuratúra vo vyhlásení.
Podľa správ médií majú dvaja z podozrivých 14 rokov a tretí má 15 rokov. Prokuratúra uviedla, že všetci sú napojení na „Terror 18“, ktorú opísala ako krajne pravicovú teroristickú organizáciu, čo vznikla z online skupiny prechádzajúcej rýchlou radikalizáciou.
Podľa prokurátorov poháňala mladých radikálov túžba „bojovať proti štátu, ktorý nenávidia, a zasiať neistotu medzi obyvateľstvo“.
Údajne plánovali podpaľačské a násilné činy, ktoré mohli vyústiť až do cielených vrážd cudzincov a politických oponentov, uviedla prokuratúra.
Polícia informovala, že v októbri úspešne prekazila plánovaný podpaľačský útok na ubytovňu pre utečencov v meste Winsen, ktoré leží južne od Hamburgu.
Polícia tiež prehľadala desať lokalít v šiestich nemeckých spolkových krajinách, pričom sa zamerala na ďalších štyroch maloletých podozrivých z podpory tejto neonacistickej skupiny alebo z toho, že o plánovaných zločinoch vopred vedeli a neoznámili ich.
Prípad pripomína sériu ostro sledovaných policajných razií z mája 2025, ktoré rozložili ďalšiu krajne pravicovú sieť mladých ľudí známu ako „Posledná vlna obrany“ (Last Wave of Defence), pripomína AFP.
V auguste odsúdili osem podozrivých členov a podporovateľov tejto skupiny na tresty odňatia slobody až do výšky piatich rokov za plánovanie útokov proti utečencom a ľuďom s ľavicovými politickými názormi, ako aj za vykonanie prvých násilných činov.
Ďalších troch podozrivých členov, taktiež maloletých chlapcov, zadržali v októbri a odvtedy zostávajú vo väzbe.
Podozrivých – čiastočne identifikovaných ako Lasseho G., Kalleho K. a Shawna Z. – zadržali v rôznych mestách na severe Nemecka pre podozrenie z členstva v „domácej teroristickej organizácii“, uviedla nemecká spolková prokuratúra vo vyhlásení.
Podľa správ médií majú dvaja z podozrivých 14 rokov a tretí má 15 rokov. Prokuratúra uviedla, že všetci sú napojení na „Terror 18“, ktorú opísala ako krajne pravicovú teroristickú organizáciu, čo vznikla z online skupiny prechádzajúcej rýchlou radikalizáciou.
Podľa prokurátorov poháňala mladých radikálov túžba „bojovať proti štátu, ktorý nenávidia, a zasiať neistotu medzi obyvateľstvo“.
Údajne plánovali podpaľačské a násilné činy, ktoré mohli vyústiť až do cielených vrážd cudzincov a politických oponentov, uviedla prokuratúra.
Polícia informovala, že v októbri úspešne prekazila plánovaný podpaľačský útok na ubytovňu pre utečencov v meste Winsen, ktoré leží južne od Hamburgu.
Polícia tiež prehľadala desať lokalít v šiestich nemeckých spolkových krajinách, pričom sa zamerala na ďalších štyroch maloletých podozrivých z podpory tejto neonacistickej skupiny alebo z toho, že o plánovaných zločinoch vopred vedeli a neoznámili ich.
Prípad pripomína sériu ostro sledovaných policajných razií z mája 2025, ktoré rozložili ďalšiu krajne pravicovú sieť mladých ľudí známu ako „Posledná vlna obrany“ (Last Wave of Defence), pripomína AFP.
V auguste odsúdili osem podozrivých členov a podporovateľov tejto skupiny na tresty odňatia slobody až do výšky piatich rokov za plánovanie útokov proti utečencom a ľuďom s ľavicovými politickými názormi, ako aj za vykonanie prvých násilných činov.