Nemecká polícia zadržala v škole neďaleko Berlína ozbrojeného muža

Berlín 8. marca (TASR) – Nemecká polícia v piatok zatkla v škole neďaleko Berlína muža s nožom a pištoľou. Na 22-ročného ozbrojenca vstupujúceho do budovy ju upozornil ráno bezpečnostný alarm. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



Incident sa odohral po 7.15 h SEČ na škole v meste Petershagen. Na mieste zasahovali špeciálne vycvičené jednotky, ktoré budovu prehľadali, muža spacifikovali a zadržali. Mal pri sebe nôž a pištoľ na slepé náboje.



Hovorca polície uviedol, že muž pri zatýkaní utrpel zranenia, ďalších zranených nehlásili. V budove neboli v tom čase deti, len učitelia a zamestnanci záhradníckej firmy. Ranné vyučovanie zrušili, polícia prehľadala okolie školy a pátrala po prípadných komplicoch. Motív konania muža komentovať odmietla.



Ide už o tretí incident so zbraňou na nemeckých školách za uplynulé dva týždne.



Minulý týždeň v stredu zaútočil 21-ročný muž nožom a baterkou na dve deti v Duisburgu na západe Nemecka a zranil ich. Deťom sa podarilo utiecť do neďalekej katolíckej základnej školy, kde im pomohol učiteľ, a neskôr ich odviezli do nemocnice. Polícia muža zatkla krátko po útoku, motív jeho konania nebol známy.



Týždeň predtým došlo k útoku nožom aj v škole v neďalekom Wuppertale, kde utrpelo zranenia sedem detí a ich 17-ročný spolužiak, ktorý útočil. Podľa vyšetrovateľov na spolužiakov vytiahol cez prestávku nôž a následne si sám spôsobil vážne zranenia. Jednému z učiteľov sa ho však podarilo presvedčiť, aby prestal. Podľa polície a prokuratúry útočník vykazoval známky psychického ochorenia.