Nemecká polícia zadržiava migrantov, ktorí prekročili poľské hranice

Berlín 4. októbra (TASR) - Nemecká Spolková polícia v pondelok informovala, že na hraniciach s Poľskom zadržala za prvé tri októbrové dni takmer 400 migrantov. Berlín je presvedčený, že mnohých týchto migrantov k ceste do EÚ povzbudili bieloruské úrady, uviedla agentúra AFP.



Počet migrantov z Iraku, Jemenu alebo Sýrie prekračujúcich hranice z Poľska do Nemecka tak podľa hovorcu Spolkovej polície dosiahol "nové víkendové maximum".



Nemecko zdieľa s Poľskom hranicu dlhú viac ako 460 kilometrov. Polícia vo východonemeckej spolkovej krajine Brandenbursko informovala, že od piatku sa na jej územie pokúšalo dostať 251 ilegálnych migrantov. V Sasku ich za rovnaké obdobie zadržali 76 a v Meklenbursku-Predpomoransku 55.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas septembrovej návštevy vo Varšave apelovala na Bielorusko, aby migrantom pomohlo namiesto toho, že sa ich pokúša poslať cez hranice do EÚ. Takéto konanie Bieloruska prirovnala k "hybridným útokom".



Poľsko v reakcii na migračnú vlnu z Bieloruska vyslalo na hranice s touto krajinou tisíce vojakov, postavilo tam plot zo žiletkového drôtu a vyhlásilo v priľahlej oblasti výnimočný stav.



Mimovládne skupiny medzičasom varovali pred humanitárnou krízou, pretože teploty v oblasti začínajú klesať. Žiadali tiež, aby aktivisti mali prístup k poskytovaniu lekárskej pomoci.



Po utečeneckej kríze v roku 2015 sa Nemecko s Poľsko ocitli v spore, pretože Varšava v rámci celoeurópskeho systému odmietla prevziať svoj podiel migrantov.