Polícia začala s vysťahovaním klimatických aktivistov z obce Lützerath

Düsseldorf 11. januára (TASR) - Nemecká polícia začala v stredu ráno s vysťahovaním klimatických aktivistov z obce Lützerath, ktorú obsadili s cieľom zabrániť rozšíreniu neďalekej uhoľnej bane Garzweiler. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Vysťahovanie Lützerathu sa začalo," oznámila na sociálnej sieti polícia v meste Aachen. Takisto vyhlásila, že osobám, ktoré sa v obci nachádzajú, umožnili opustiť ju bez ďalších policajných opatrení.



Na mieste hlásili zrážky medzi aktivistami a políciou. Tá tiež uviedla, že na príslušníkov zásahových zložiek hádzali pyrotechniku a kamene.



Niekoľko sto klimatických aktivistov blokuje vstup ťažkých mechanizmov do vysídlenej dediny Lützerath, ktorú majú zrovnať so zemou z dôvodu rozšírenia hnedouhoľnej bane. Polícia v utorok začala rozoberať barikády a odtiahla aktivistov.



Baňu Garzweiler, kde sa ťaží hnedé uhlie spaľované v neďalekých elektrárňach, majú podľa dohody, ktorú vlani uzavreli vláda spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a energetická spoločnosť RWE, zatvoriť do roku 2030.



Spoločnosť RWE obhajuje svoje plány na ťažbu uhlia pod Lützerathom s odôvodnením, že je to potrebné na zaistenie energetickej bezpečnosti Nemecka po obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska po jeho invázii na Ukrajinu.



Environmentálne skupiny však spomínanú dohodu odsúdili a tvrdia, že aj tak sa v dôsledku nej vyťažia a spália stovky miliónov ton uhlia. Upozorňujú tiež, že sa tým uvoľnia obrovské objemy skleníkových plynov a Nemecko následne nebude môcť splniť svoje záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z roku 2015.



Lützerath je časťou mesta Erkelenz v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Obec sa nachádza na okraji bane a približne 40 kilometrov severovýchodne od Aachenu.