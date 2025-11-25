< sekcia Zahraničie
Nemecká polícia zasahovala po stovkách bombových hrozieb
Polícia prehľadala vo viacerých spolkových krajinách množstvo objektov v súvislosti s e-mailovými bombovými hrozbami proti školám, železničným staniciam, nákupným centrám a ďalším verejným miestam.
Autor TASR
Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecká polícia prehľadala vo viacerých spolkových krajinách množstvo objektov v súvislosti s e-mailovými bombovými hrozbami proti školám, železničným staniciam, nákupným centrám a ďalším verejným miestam. Informovali o tom v utorok tamojšie úrady, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Zásahy sa uskutočnili v Severnom Porýní-Vestfálsku, Dolnom Sasku, Sasku-Anhaltsku a Hesensku. Vyšetrovanie sa zameriava na štyri osoby, z toho dvoch mladistvých. Sú podozriví, že ako skupina stoja za „stovkami výhražných správ s falošnými bombovými hrozbami naprieč celým Nemeckom“, uviedli polícia a prokuratúra vo vyhlásení.
V mnohých prípadoch viedli hrozby k rozsiahlym bezpečnostným a policajným operáciám. Podľa prokuratúry bolo cieľom páchateľov „narušiť verejný poriadok vyhrážkami spáchania trestných činov, vyvolať čo najviac policajných zásahov a spôsobiť čo najväčšiu mieru neistoty medzi obyvateľmi“.
Zásahy sa uskutočnili v Severnom Porýní-Vestfálsku, Dolnom Sasku, Sasku-Anhaltsku a Hesensku. Vyšetrovanie sa zameriava na štyri osoby, z toho dvoch mladistvých. Sú podozriví, že ako skupina stoja za „stovkami výhražných správ s falošnými bombovými hrozbami naprieč celým Nemeckom“, uviedli polícia a prokuratúra vo vyhlásení.
V mnohých prípadoch viedli hrozby k rozsiahlym bezpečnostným a policajným operáciám. Podľa prokuratúry bolo cieľom páchateľov „narušiť verejný poriadok vyhrážkami spáchania trestných činov, vyvolať čo najviac policajných zásahov a spôsobiť čo najväčšiu mieru neistoty medzi obyvateľmi“.