Nemecká polícia zasahovala pre požiar v lese, našla mŕtveho muža

Norimberg 7. júla (TASR) - V nemeckom meste Altdorf pri Norimbergu v spolkovej krajine Bavorsko prebiehala v nedeľu rozsiahla policajná operácia. Boli tam hlásené dva požiare, jeden v obytnom dome a ďalší v lese. Polícia ohradila časť lesa a uzavrela aj sekciu neďalekej diaľnice. V súvislosti s požiarmi pátrala po ozbrojenom mužovi, ktorého zrejme napokon našla mŕtveho, uvádza agentúra DPA.



"Pri prehliadke záhradného domčeka, v ktorom žil 88-ročný muž spolu so svojou 82-ročnou manželkou, sa našlo telo spálené na nepoznanie," informovala policajná hovorkyňa. Pri tele sa podľa jej slov našla aj strelná zbraň. "Predpokladáme, že ide o osobu, ktorá sa predtým vyhrážala hasičom," dodala hovorkyňa.



Zatiaľ však nie celkom zrejmé, či telo skutočne patrilo 88-ročnému nájomníkovi domu. Taktiež sa nevie, kde sa nachádza jeho manželka. Ďalšie okolnosti incidentu objasní až ďalšie vyšetrovanie.



Senior predtým údajne ohrozoval hasičov strelnou zbraňou, ktorá sa našla pri jeho bezvládnom tele. Vyhrážať sa mal podľa skorších správ DPA aj privolaným policajtom.



Polícia obyvateľov tohto približne 17-tisícového mesta vyzvala, aby sa vyhýbali oblasti pri diaľnici A3, ktorá bola uzavretá v oboch smeroch. Do zásahu bola nasadená špeciálna policajná jednotka. Incident sa začal ohlásením zmienených dvoch požiarov. V súvislosti so zásahom dosiaľ nehlásili z miesta nijakých ďalších zranených či obete. Diaľnicu A3 po niekoľkohodinovej operácii a nájdení tela opäť sprístupnili.