Streda 6. máj 2026
Nemecká polícia zasahovala proti pravicovým extrémistom

Na snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Berlín 6. mája (TASR) - Nemecká polícia vykonala v stredu ráno razie v 12 zo 16 spolkových krajín proti predpokladaným krajne pravicovým extrémistom. Spolková prokuratúra podozrieva 36 ľudí zo založenia alebo členstva v dvoch mládežníckych neonacistických združeniach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Razie v približne 50 nehnuteľnostiach, na ktorých sa podieľalo viac než 600 policajtov, sa uskutočnili vo všetkých spolkových krajinách okrem Bádenska-Württemberska, Durínska, Hamburgu a Brém.

Domové prehliadky v ôsmich mestách najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko sa zamerali na desať ľudí, ktorých polícia podozrieva z napojenia na skupinu „Mladí a silní“ (Jung und stark). Druhou z organizácií je „Nemecká mládež vpred“ (Deutsche Jugend voran).

Všetci podozriví v Severnom Porýní-Vestfálsku sú nemeckí občania. Jeden z nich je už vo väzbe v súvislosti s iným prípadom.

„Mladí a silní“ sú najväčšou z nových mládežníckych krajne pravicových skupín, ktoré začali svoju činnosť od polovice roka 2024. Podľa odhadov bezpečnostných zdrojov táto skupina má niekoľko stoviek stúpencov, je organizovaná na celoštátnej úrovni a v každej spolkovej krajine má regionálne skupiny.

Mnohé z týchto skupín pôvodne vznikli na internete, v súčasnosti sa však čoraz častejšie objavujú na verejnosti, kde organizujú podujatia, provokatívne akcie a páchajú trestné činy.

V Nemecku sa násilie zo strany mladých extrémistov, ktorých DPA označila za neonacistov, v uplynulých rokoch zintenzívňuje. Zahŕňa aj útoky na akcie komunity LGBTQ+, ako je napríklad pochod Christopher Street Day (CSD), ktorý patrí v krajine medzi najväčšie svojho druhu.
