Nemecká polícia zasahovala v troch mestách proti prevádzačom migrantov

Berlín 7. decembra (TASR) - Nemecká polícia zasahovala v stredu voči prevádzačom migrantov v Berlíne a ďalších dvoch mestách. Pri raziách vo viacerých bytoch a objektoch zadržala najmenej štyri osoby. S odvolaním sa na vyjadrenie polície o tom informuje agentúra DPA.



Na rozsiahlych stredajších raziách sa zúčastnilo približne 375 policajtov. Zatykače boli vydané na celkovo šesť osôb, z ktorých štyri boli aj zadržané.



Okrem metropoly Berlín razie prebehli aj v brandenburskom meste Forst a v Siegene v Severnom Porýní-Vestfálsku.



Hovorca polície uviedol, že zásahom predchádzalo niekoľkomesačné vyšetrovanie. Vyšetrovaných bolo dovedna 60 prípadov týkajúcich sa 300 prevedených migrantov. Väčšinu z týchto ľudí priviedli do Nemecka zo Sýrie či Iraku, a to aj tranzitom cez Bielorusko.



Prevádzačom podľa polície jednotlivci zaplatili od 3500 do 10.000 eur. Šesť osôb, na ktorých boli v súvislosti s kauzou vydané zatykače, má sýrske alebo iracké občianstvo.