< sekcia Zahraničie
Nemecká polícia zasahuje v Baltskom mori súvisiacu s ruskými loďami
Hovorca reagoval na otázku, či spolková polícia v posledných dňoch niekoľkokrát zabránila preplávaniu ruských lodí.
Autor TASR
Berlín 16. januára (TASR) - Hovorca nemeckého ministerstva vnútra v piatok potvrdil policajnú operáciu v Baltskom mori súvisiacu s ruskými loďami. Z taktických dôvodov sa však na túto tému odmietol bližšie vyjadriť. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Hovorca reagoval na otázku, či spolková polícia v posledných dňoch niekoľkokrát zabránila preplávaniu ruských lodí. Uviedol, že polícia „bola poverená a vykonáva úlohu monitorovania lodnej dopravy v Severnom a Baltskom mori“, a spresnil, že hovorí o nemeckých pobrežných vodách a výlučnej ekonomickej zóne.
Policajné jednotky „prijímajú potrebné opatrenia na odvrátenie akýchkoľvek potenciálnych nebezpečenstiev“, dodal.
V nemeckých médiách sa v posledných dňoch objavili správy o zásahu polície a pobrežnej stráže proti tankeru Tavian pred vplávaním do nemeckých teritoriálnych vôd v Baltskom mori. Ako predpokladaná jedna z lodí tzv. ruskej tieňovej flotily bol podozrivý z falšovania registračných údajov (nepravá vlajka a identifikačné číslo) a pravdepodobne sa naň vzťahovali sankcie v dôsledku vojny Moskvy na Ukrajine. Po kontrole posádku nevpustili do nemeckých vôd a loď zmenila kurz smerom k Nórskemu moru.
Moskva na obchádzanie sankcií pri exporte ropných a ďalších výrobkov používa lode tzv. tieňovej flotily. Ich komplikovaná majetková štruktúra, problematické alebo chýbajúce poistenie a zlý technický stav navyše predstavujú environmentálne a bezpečnostné riziká.
Hovorca reagoval na otázku, či spolková polícia v posledných dňoch niekoľkokrát zabránila preplávaniu ruských lodí. Uviedol, že polícia „bola poverená a vykonáva úlohu monitorovania lodnej dopravy v Severnom a Baltskom mori“, a spresnil, že hovorí o nemeckých pobrežných vodách a výlučnej ekonomickej zóne.
Policajné jednotky „prijímajú potrebné opatrenia na odvrátenie akýchkoľvek potenciálnych nebezpečenstiev“, dodal.
V nemeckých médiách sa v posledných dňoch objavili správy o zásahu polície a pobrežnej stráže proti tankeru Tavian pred vplávaním do nemeckých teritoriálnych vôd v Baltskom mori. Ako predpokladaná jedna z lodí tzv. ruskej tieňovej flotily bol podozrivý z falšovania registračných údajov (nepravá vlajka a identifikačné číslo) a pravdepodobne sa naň vzťahovali sankcie v dôsledku vojny Moskvy na Ukrajine. Po kontrole posádku nevpustili do nemeckých vôd a loď zmenila kurz smerom k Nórskemu moru.
Moskva na obchádzanie sankcií pri exporte ropných a ďalších výrobkov používa lode tzv. tieňovej flotily. Ich komplikovaná majetková štruktúra, problematické alebo chýbajúce poistenie a zlý technický stav navyše predstavujú environmentálne a bezpečnostné riziká.