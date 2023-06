Nemecká polícia zasiahla proti prevádzačom migrantov, zadržala 6 ľudí

Berlín 7. júna (TASR) - Šesť ľudí zadržala v stredu polícia v Rumunsku, Nemecku a Bulharsku pri raziách zameraných na zločineckú prevádzačskú sieť. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.



Nemecká spolková polícia uviedla, že prehľadala v stredu 15 nehnuteľností, z toho 11 v Rumunsku. Štyroch ľudí zadržala pri prehliadkach zariadení poskytujúcich ubytovanie migrantom v Rumunsku. Skonfiškovala tiež tri autá, viacero mobilných telefónov, hotovosť a ďalšie dôkazy. Ďalších dvoch ľudí zatkli v Nemecku a v Bulharsku.



Sú obvinení z toho, že do Nemecka previedli vyše 560 a do Rumunska viac ako 300 migrantov.



Nemecká polícia spolupracovala na prípade s kolegami z ďalších krajín po tom, ako v blízkosti hraníc objavila tureckých a sýrskych občanov. Dostali sa tam z Turecka rôznymi dopravnými prostriedkami.



Prevádzači ich priviezli zo západorumunského mesta Temešvár do Nemecka v nákladných autách ukrytých medzi tovarom . Cestovali "v neľudských podmienkach niekoľko dní", uviedla polícia.



Srbské orgány zatkli vlani v júli koordinátora tejto zločineckej siete v Srbsku. V decembri polícia v Nemecku, Rumunsku a Srbsku vytvorila spoločný vyšetrovací tím s cieľom rozbiť celý gang.