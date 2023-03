PREVÁDZAL 20 TURKOV: Vodiča zastavila nemecká polícia

Passau 13. marca (TASR) - Nemecká polícia zastavila na nemecko-rakúskych hraniciach vozidlo, v ktorom bolo ukrytých 20 tureckých občanov vrátane detí vo veku od troch do ôsmich rokov, uviedli v pondelok policajné zdroje v meste Passau. TASR správu prevzala z agentúry APA.



K zastaveniu a kontrole vozidla došlo ešte v piatok pri bavorskej obci Kirchdorf am Inn. Vodič auta bol zatknutý a väčšina prevádzaných osôb bola vrátená do Rakúska.



Dvadsať osôb tureckej národnosti bolo natlačených v batožinovom priestore a zadnej časti vozidla značky Mercedes s nemeckými poznávacími značkami, spresňuje APA.



Tridsaťdeväťročný vodič vozidla sa preukázal moldavským pasom. Začalo sa proti nemu predbežné vyšetrovanie vo veci prevádzačstva cudzincov za podmienok vážne ohrozujúcich ich zdravie.



Devätnásť zadržaných osôb bolo vrátených políciou späť do Rakúska a jedného muža odovzdali nemeckému spolkovému úradu pre migráciu a utečencov.