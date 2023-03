Nemecká polícia zatkla mladíka, plánoval teroristický útok

Frankfurt nad Mohanom 9. marca (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia zadržali na nemecko-rakúskych hraniciach v blízkosti mesta Passau 18-ročného mladíka, ktorý údajne plánoval uskutočniť islamistický teroristický útok vo Frankfurte. Vo štvrtok o tom informovala tamojšia prokuratúra. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Zadržaný mladík pochádza z Maroka, no vyrastal v Nemecku. Podľa prokuratúry a polície chcel vycestovať do Iraku a pridať sa tam k teroristickej militantnej organizácii Islamský štát (IS).



Muž je podozrivý z plánovania závažného násilného činu a ohrozenia štátu. Zadovážil si návody na výrobu výbušných a odpaľovacích zariadení a plánoval tiež získať automatickú pušku, aby tak počas svojho útoku zabil čo najviac ľudí.



Úrady boli mladíkovi na stope od vlaňajšieho leta. Počas razie, ktorú polícia vykonala v jeho dome v auguste, sa okrem iného našli aj vlajky IS.



Vyšetrovatelia zistili, že po razii sa mladík spočiatku plánu na teroristický útok vzdal, lebo sa bál, že bude odhalený. Namiesto toho sa chcel pripojiť k IS, aby "vyvraždil neveriacich" a "bojoval proti štátnym inštitúciám".