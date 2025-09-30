< sekcia Zahraničie
Nemecká polícia zatkla Sýrčana podozrivého zo zločinov proti ľudskosti
Autor TASR
Berlín 30. septembra (TASR) - Nemecká polícia v utorok zatkla Sýrčana podozrivého zo zločinov proti ľudskosti. Viacerých vrážd a prípadov mučenia sa údajne dopustil ako veliteľ provládnej milície v roku 2011. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Sýrsky občan Anwár S. podľa polície viedol milíciu Šabíha, ktorá bola po začiatku sýrskej revolúcie nasadená v Aleppe, kde v mene vtedajšieho sýrskeho prezidenta Bašára Asada zasahovala proti demonštrantom.
Nemecká prokuratúra uviedla, že medzi aprílom a novembrom 2011 Anwár S. a militanti pod jeho velením najmenej osemkrát napadli protestujúcich civilistov po piatkových modlitbách. Na rozohnanie demonštrantov používali obušky, kovové rúry a pravdepodobne aj zariadenia spôsobujúce elektrické šoky.
Niektorí demonštranti následne skončili v rukách polície a spravodajských služieb a po zadržaní boli vystavení krutému zaobchádzaniu. V jednom prípade protestujúci po zatknutí vo väzení zomrel.
Reuters pripomína, že Nemecko v uplynulom období zasiahlo proti viacerým bývalým predstaviteľom Asadovho režimu na základe princípu univerzálnej jurisdikcie, podľa ktorého možno stíhať osoby podozrivé zo zločinov proti ľudskosti kdekoľvek na svete.
