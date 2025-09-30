Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Zahraničie

Nemecká polícia zatkla Sýrčana podozrivého zo zločinov proti ľudskosti

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Nemecká prokuratúra uviedla, že medzi aprílom a novembrom 2011 Anwár S. a militanti pod jeho velením najmenej osemkrát napadli protestujúcich civilistov po piatkových modlitbách.

Autor TASR
Berlín 30. septembra (TASR) - Nemecká polícia v utorok zatkla Sýrčana podozrivého zo zločinov proti ľudskosti. Viacerých vrážd a prípadov mučenia sa údajne dopustil ako veliteľ provládnej milície v roku 2011. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Sýrsky občan Anwár S. podľa polície viedol milíciu Šabíha, ktorá bola po začiatku sýrskej revolúcie nasadená v Aleppe, kde v mene vtedajšieho sýrskeho prezidenta Bašára Asada zasahovala proti demonštrantom.

Nemecká prokuratúra uviedla, že medzi aprílom a novembrom 2011 Anwár S. a militanti pod jeho velením najmenej osemkrát napadli protestujúcich civilistov po piatkových modlitbách. Na rozohnanie demonštrantov používali obušky, kovové rúry a pravdepodobne aj zariadenia spôsobujúce elektrické šoky.

Niektorí demonštranti následne skončili v rukách polície a spravodajských služieb a po zadržaní boli vystavení krutému zaobchádzaniu. V jednom prípade protestujúci po zatknutí vo väzení zomrel.

Reuters pripomína, že Nemecko v uplynulom období zasiahlo proti viacerým bývalým predstaviteľom Asadovho režimu na základe princípu univerzálnej jurisdikcie, podľa ktorého možno stíhať osoby podozrivé zo zločinov proti ľudskosti kdekoľvek na svete.
.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma