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Nemecká polícia zaznamenala ďalší pokus o sabotáž elektrickej siete
Hovorca polície uviedol, že incident sa vyšetruje ako úmyselný vandalizmus technickej infraštruktúry, ku ktorému došlo v utorok o 20.00 h.
Autor TASR
Frankfurt 2. septembra (TASR) - Nemecké úrady zaznamenali ďalší pokus o sabotáž svojej elektrickej siete. Polícia v stredu oznámila, že vyšetruje útok na rozvodňu v obci Bergheim na západe krajiny, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Hovorca polície uviedol, že incident sa vyšetruje ako úmyselný vandalizmus technickej infraštruktúry, ku ktorému došlo v utorok o 20.00 h. Ozrejmil, že dodávky elektriny v regióne neboli ovplyvnené, no rozsah spôsobených škôd nespresnil.
V utorok sa pri rozvodni Turnow-Preilack neďaleko elektrárne Jänschwalde v spolkovom štáte Brandenbursko páchatelia pokúsili vyvolať elektrický skrat a dostať do vedení vodivý materiál, čo sa im v dvoch prípadoch podarilo. Prevádzkovateľ siete, spoločnosť 50Hertz, uviedol, že na útok boli použité podomácky vyrobené „rakety“ podobné komerčne dostupnej zábavnej pyrotechnike. Do utorka večera ich polícia našla viac než desať a niektoré neboli odpálené.
Berlín v utorok okrem tiež o obvinil Rusko z minulomesačného pokusu o útok pomocou výbušného dronu na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle. Minister vnútra Alexander Dobrindt závery zdôvodnil výsledkami vyšetrovania a zisteniami spravodajských služieb.
Minister zahraničných vecí Johann Wadephul oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Okrem toho Berlín podľa Wadephula navrhne zaradenie ďalších ruských osôb na zoznam sankcií Európskej únie a zvýši tlak na ruskú tieňovú flotilu.
Hovorca polície uviedol, že incident sa vyšetruje ako úmyselný vandalizmus technickej infraštruktúry, ku ktorému došlo v utorok o 20.00 h. Ozrejmil, že dodávky elektriny v regióne neboli ovplyvnené, no rozsah spôsobených škôd nespresnil.
V utorok sa pri rozvodni Turnow-Preilack neďaleko elektrárne Jänschwalde v spolkovom štáte Brandenbursko páchatelia pokúsili vyvolať elektrický skrat a dostať do vedení vodivý materiál, čo sa im v dvoch prípadoch podarilo. Prevádzkovateľ siete, spoločnosť 50Hertz, uviedol, že na útok boli použité podomácky vyrobené „rakety“ podobné komerčne dostupnej zábavnej pyrotechnike. Do utorka večera ich polícia našla viac než desať a niektoré neboli odpálené.
Berlín v utorok okrem tiež o obvinil Rusko z minulomesačného pokusu o útok pomocou výbušného dronu na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle. Minister vnútra Alexander Dobrindt závery zdôvodnil výsledkami vyšetrovania a zisteniami spravodajských služieb.
Minister zahraničných vecí Johann Wadephul oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Okrem toho Berlín podľa Wadephula navrhne zaradenie ďalších ruských osôb na zoznam sankcií Európskej únie a zvýši tlak na ruskú tieňovú flotilu.