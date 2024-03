Nemecká polícia žiada opatrenia na boj proti ľavicovému extrémizmu

Berlín 8. marca (TASR) - Nemecký Policajný odborový zväz (GdP) vyzval ministrov vnútra jednotlivých spolkových krajín, aby sa dohodli na spoločnej koncepcii boja proti narastajúcemu násiliu ľavicových extrémistických skupín. TASR informáciu prevzala z piatkovej správy tlačovej agentúry DPA.



"Najväčšiu hrozbu pre našu demokraciu predstavujú pravicovo-extrémistické skupiny, ktoré chcú zrušiť našu ústavu, ale to nie je dôvod, aby sme ľavicové násilie stíhali menším tlakom," povedal spolkový predseda GdP Jochen Kopelke.



Zároveň vyzval ministrov vnútra spolkových krajín, aby najneskôr do svojej júnovej konferencie predložili koncepciu. GdP je obzvlášť znepokojený narastajúcim počtom malých skupín, ktoré sa čoraz viac odpútavajú od politickej diskusie.



"Ak túto špirálu radikalizácie neprerušíme, čoskoro budú hroziť úplne iné útoky," varoval Kopelke s odkazom na podpaľačský útok podozrivých ľavicových extrémistov na prívod elektrickej energie do továrne spoločnosti Tesla a niekoľkých obcí v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko.



Šéf GdP vyzval ľavicovú scénu, aby sa jasne dištancovala od násilia a "neposkytovala krytie závažným zločincom".



Odborový zväz zároveň vyzval zákonodarcov, aby pokračovali v implementácii plánovaného zákona o kritickej infraštruktúre. Návrh zákona, ktorý stanovuje normy na ochranu takýchto zariadení – medzi ktoré patria vodárne, podniky na likvidáciu odpadu a elektrárne –, v súčasnosti koordinujú jednotlivé spolkové vládne rezorty.



Podľa nemeckej spolkovej ministerky vnútra Nancy Faeserovej sa ním bude kabinet čoskoro zaoberať.