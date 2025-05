Nemecká polícia: Zintenzívnené pohraničné kontroly nie sú udržateľné

Berlín 19. mája (TASR) - Nemecká polícia nedokáže dlhodobo vykonávať nedávno zavedené zintenzívnené kontroly na hraniciach či vracať odtiaľ žiadateľov o azyl. Povedal to v pondelok šéf nemeckého Odborového zväzu polície (GdP) Andreas Rosskopf, pričom poukázal na preťaženosť policajtov, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Rosskopf v rozhovore pre mediálnu skupinu Funke uviedol, že posilnené opatrenia na hraniciach sa dajú zvládať len vďaka tomu, že boli upravené rozpisy služieb či pozastavené školenia a podobne.



„Polícia dokáže tieto intenzívne kontroly udržiavať už len niekoľko týždňov,“ uviedol s tým, že do pohraničných oblastí je už viacero dní nasadených vyše 1000 príslušníkov poriadkovej polície. Zároveň však dodal, že GdP podporuje úsilie vlády znížiť nelegálnu migráciu prostredníctvom takýchto kontrol.



Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt nariadil nedávno - krátko po svojom nástupe do funkcie - prísnejšie hraničné kontroly a úradom tiež umožnil, aby migrantov vracali rovno z hraníc aj v prípade, že požiadajú o azyl. Počet takto „otočených“ migrantov na hraniciach sa následne podľa jeho slov zvýšil takmer o polovicu z dovtedajšieho počtu.