Nemecká politička za Zelených sa stala terčom fyzického útoku

Berlín 26. mája (TASR) - Viacerí nemeckí politici v nedeľu odsúdili fyzický útok na poslankyňu Strany zelených Marie Kollenrottovú, ku ktorému došlo v sobotu počas predvolebnej kampane v stredonemeckom meste Göttingen, informovala agentúra DPA. Politička utrpela ľahké zranenia, ktoré si nevyžiadali hospitalizáciu.



DPA spresnila, že muža z Göttingenu podozrivého z útoku polícia zadržala blízko miesta incidentu.



Ide o 66-ročného muža, ktorý je pre ublíženie na zdraví nateraz stíhaný na slobode. O motívoch jeho činu nie je zatiaľ nič známe.



Spravodajský web NDR.de informoval, že podozrivý sa pred niekoľkými rokmi dostal do pozornosti nemeckých tajných služieb, pretože na svojom profile na sociálnych sieťach zverejnil hákový kríž.



Sobotňajší incident sa odohral v pešej zóne v Göttingene, kde mali Zelení v rámci predvolebnej kampane postavený propagačný stánok. Muž mal najprv hanlivé poznámky o Zelených a potom aj krátku diskusiu s Kollenrottovou. Následne však k nej pristúpil a zasadil jej päsťami niekoľko úderov do hornej časti tela. Žena utrpela ľahké zranenia.



Podpredsedníčka nemeckého Bundestagu Katrin Göringová-Eckardtová odsúdila útok na kolegyňu-političku, pričom v statuse na sociálnej sieti X jej zaželala skoré uzdravenie "fyzické a mentálne". "Neustúpime! Budeme brániť demokraciu v našej krajine," doplnila Göringová-Eckardtová.



Aj člen strany Zelených Jürgen Trittin vyjadril kolegyni solidaritu a na sieti X napísal, že násilie nesmie mať v spoločnosti miesto.



Politická riaditeľka strany Zelených Emily Büningová odsúdila "ďalší útok na politika a tým aj na našu demokraciu a slobodné voľby". Zdôraznila súčasne: "Nenecháme sa zastrašiť".



Kollenrottová pôsobí v parlamente spolkovej krajiny Dolné Sasko na severozápade. Zameriava sa najmä na environmentálnu a energetickú politiku.



Predseda krajinskej vlády Dolného Saska Stephan Weil (SPD) vo svojej reakcii odsúdil útok na Kollenrottovú. Označil za neprijateľné, aby sa politici opakovane stávali obeťami násilných útokov počas volebných kampaní". Konštatoval, že "to, čo momentálne zažívame, je nebezpečný vývoj", a apeloval podniknúť kroky proti nekontrolovateľnej agresivite.



Šokovaná bola aj dolnosaská ministerka školstva Julia Willie Hamburgová (Zelení), podľa ktorej útoky na politikov a aktivistov "majú jediný cieľ: zastrašiť ľudí a umlčať ich". Vyzvala občanov, aby sa postavili nepriateľom demokracie.



NDR.de dodal, že Kollenrottová podala trestné oznámenie za urážku a ublíženie na zdraví. "Som zdesená týmto nekontrolovaným násilím" a "nemienim si na niečo také zvyknúť," povedala Kollenrottová.