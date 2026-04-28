< sekcia Zahraničie
Nemecká pôrodnosť klesla na najnižšiu úroveň od roku 1946
Autor TASR
Berlín 28. apríla (TASR) - Pôrodnosť v Nemecku klesla na najnižšiu úroveň od roku 1946, ukázali najnovšie oficiálne dáta zverejnené v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V roku 2025 sa v krajine narodilo približne 654.300 detí, oznámil Spolkový štatistický úradu (Destatis). Oproti 677.117 narodeným deťom v roku predtým ide o pokles o 3,4 percenta. Pôrodnosť v Nemecku klesala už štvrtý rok po sebe.
Počet úmrtí, približne 1,01 milióna, prevýšil počet novonarodených detí o zhruba 352.000, čo je najväčší takzvaný „deficit pôrodnosti“ v celom povojnovom období.
Podľa Destatisu je tento trend do značnej miery spôsobený dvoma faktormi - poklesom celkovej miery plodnosti od roku 2022 a relatívne malým počtom ľudí narodených v 90. rokoch, čo v súčasnosti dosahujú vek, v ktorom je najpravdepodobnejšie, že budú mať deti. Celková miera plodnosti je ukazovateľ priemerného počtu detí, ktoré žena podľa očakávania porodí počas svojho života.
Podľa poslednej dostupnej štatistiky o rozložení veku z roku 2024 žilo v Nemecku približne 19 miliónov ľudí starších než 65 rokov, čo je asi 23 percent z celkovej populácie. Toto číslo bolo v roku 1991 na úrovni 15 percent.
Vládou poverená komisia 30. júna predstaví odporučenia na reformu dôchodkového systému. Kancelár Friedrich Merz minulý týždeň čelil kritike za slová, že štátny dôchodok by sa mal považovať len za „základné zabezpečenie“, ktoré by malo byť doplnené o iné príjmy.
Tieto výroky vyvolali kritiku zo strany odborov i koaličnej SPD. Merz neskôr objasnil, že za súčasnej vlády „nedôjde k žiadnym škrtom v štátnych dôchodkoch“.
