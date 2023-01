Nemecká pošta ukončila odosielanie telegramov

Berlín 4. januára (TASR) — Nemecká pošta (Deutsche Post) v stredu oznámila, že definitívne ukončila odosielanie telegramov, ktoré boli kedysi rozšírenou formou komunikácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Deutsche Post uviedla, že na Silvestra, v posledný deň poskytovania tejto služby v Nemecku, bolo odoslaných 3228 telegramov. Tento údaj je v ostrom kontraste s mesačným priemerom 200 - 300 telegramov, ktoré pošta spracovala v uplynulých rokoch.



Deutsche Post vo vyhlásení dodala, že telegramovú službu, aj to iba pre domáci trh, ponúkala ako jedna z posledných spoločností na svete. Odosielanie telegramov z Nemecka do zahraničia bolo ukončené v roku 2018, pripomína AP.



Telegram, vynájdený v 19. storočí, bol už dávno považovaný za zastaraný a drahý. V uplynulých rokoch si odosielateľ za telegram do 160 znakov v Nemecku zaplatil najmenej 12,57 eura.