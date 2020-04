Nemecká prokuratúra obvinila z vraždy Lübckeho neonacistu Stephana E.

Karlsruhe 29. apríla (TASR) - Nemecká Spolková prokuratúra v Karlsruhe obvinila v stredu z vraždy komunálneho politika Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Waltera Lübckeho, ku ktorej došlo pred 11 mesiacmi, hlavného podozrivého - pravicového extrémistu Stephana Ernsta. Obvinenia vzniesla aj voči jeho údajnému komplicovi Markusovi H. Informoval o tom magazín Der Spiegel.



Štyridsaťšesťročný neonacista Ernst je okrem vraždy Lübckeho obvinený aj z pokusu o zabitie a ublíženie na zdraví v kauze irackého utečenca Ahmada E. z januára 2016. Takisto sa bude zodpovedať z porušenia zákonov o zbraniach. Polícia uňho totiž zaistila veľké množstvo strelných zbraní vrátane samopalu a zhruba 1400 nábojov.



Zo spoluúčasti na vražde a prečinu proti zákonu o zbraniach je obžalovaný je aj Ernstov 44-ročný údajný komplic, taktiež príslušník krajnej pravice Markus H. Ten však podľa obžaloby o konkrétnych plánoch útoku na Lübckeho nevedel. Obaja muži však absolvovali strelecký tréning a zúčastňovali sa zhromaždení krajnej pravice.



Voči tretiemu obvinenému, 64-ročnému obchodníkovi so zbraňami, ktorý mal páchateľovi predať vražednú zbraň, sa nepodarilo v súvislosti s vraždou Lübckeho predložiť dostatočné dôkazy. Proces s ním prebehne preto osobitne.



Súdny proces sa bude podľa agentúry DPA konať na vyššom krajinskom súde vo Frankfurte nad Mohanom.



Lübckeho, ktorý pôsobil v komunálnej politike v meste Kassel, našli 2. júna na terase jeho domu vo Wolfhagene v spolkovej krajine Hesensko so strelným zranením hlavy. Zomrel krátko po prevoze do nemocnice. Útočníka mali pobúriť Lübckeho vyjadrenia týkajúce sa prijímania utečencov Nemeckom. Stephan E. sa k vražde najprv priznal, neskôr však svoje priznanie stiahol.