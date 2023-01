Nemecká prokuratúra obžalovala teroristickú skupinu, ktorá chcela puč

Berlín 23. januára (TASR) - Nemecká spolková prokuratúra vzniesla obžalobu voči členom údajnej teroristickej skupiny, ktorí plánovali zvrhnúť vládu a uniesť ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha.



Proces voči štyrom mužom a jednej žene, ktorí sú od minulého roku vo vyšetrovacej väzbe, sa má konať na vyššom krajinskom súde v meste Koblenz. V pondelok to oznámila prokuratúra v Karlsruhe, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a denníka Die Welt.



Všetkých päť osôb čelí obvineniam z prípravy činov vlastizrady voči spolkovej vláde.



Vyšetrovatelia vychádzajú z toho, že sa spojili najneskôr v januári 2022 s cieľom násilne vyvolať pomery podobné občianskej vojne a spôsobiť pád vlády a parlamentnej demokracie v Nemecku, pričom minimálne počítali s tým, že môže dôjsť aj k obetiam na životoch. V prípade nutnosti by totiž neváhali usmrtiť ochrankárov šéfa rezortu zdravotníctva, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie prokuratúry.



Plánovaný prevrat mal sprevádzať celoštátny výpadok prúdu, pričom vzniknutý chaos chceli využiť na dosadenie samozvanej vlády. Skupina chcela opäť vytvoriť autoritársky vládny systém po vzore niekdajšieho Nemeckého cisárstva.



Agentúra AP píše, že pätia bola ovplyvnená ideológiou hnutia "Ríšski občania", ktorú propagovala jedna zo zadržaných identifikovaná ako Elisabeth R. Podozriví údajne vytvorili dve vetvy skupiny - militantnú a administratívnu.



Obžalované osoby boli zatknuté vlani 13. apríla v rôznych častiach Nemecka. Predchádzalo tomu stretnutie jedného z mužov s vyšetrovateľom v utajení, ktoré sa týkalo obchodu so zbraňami.



Počas vtedajších razií boli zaistené strelné zbrane a munícia, finančná hotovosť, zlaté tehličky, strieborné mince a devízy. V októbri bola okrem toho v Sasku zadržaná učiteľka na dôchodku, ktorá mala v rámci skupiny tiež významné postavenie.