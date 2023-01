Nemecká prokuratúra: Terorizmus nebol motívom útoku nožom vo vlaku

Brokstedt 26. januára (TASR) — Nič nenasvedčuje tomu, že by bol terorizmus motívom útoku nožom, ku ktorému došlo v stredu vo vlaku na severe Nemecka, pričom si vyžiadal životy dvoch mladých ľudí a šesť zranených vrátane samotného útočníka. Oznámila to vo štvrtok nemecká prokuratúra, píše TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Nič nenasvedčuje tomu, že by mal (útok) teroristické pozadie," povedal pre AFP hovorca prokuratúry v meste Itzehoe Peter Müller-Rakow s tým, že vyšetrovanie pokračuje.



Páchateľ bol identifikovaný ako 33-ročný Ibrahim A. palestínskeho pôvodu, ktorý nemá štátne občianstvo. Do Nemecka prišiel v roku 2014. Pred týždňom bol prepustený z vyšetrovacej väzby v Hamburgu, kde si odsedel rok za iný útok nožom z januára 2022.



Súd mu vlani v auguste udelil trest za nebezpečné ublíženie na zdraví a krádež, priblížil hovorca hamburského súdu Kai Wantzen. K zmienenému incidentu došlo pred ubytovňou pre ľudí bez domova v rade na jedlo, kde sa dostal do konfliktu s ďalším mužom.



Pri stredajšom útoku vo vlaku smerujúcom z Kielu do Hamburgu usmrtil tento muž 17-ročné dievča a 19-ročného chlapca. Páchateľa pomohli spacifikovať cestujúci a následne ho zadržala polícia na železničnej stanici v Brokstedte v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. Vo štvrtok by mal byť predvedený pred súd.



Po útoku sú stále hospitalizované tri osoby, pričom dve z nich podstúpili operáciu, priblížila krajinská ministerka vnútra Sabine Sütterlinová-Waacková. Ďalší dvaja zranení už boli z nemocnice prepustení.