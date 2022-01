V Nemecku vyšetrujú 42 prípadov pochybení vo veci zneužívania v cirkvi

Mníchov 21. januára (TASR) - Mníchovská prokuratúra vyšetruje v spojitosti so správou o prípadoch sexuálneho zneužívania duchovnými v mníchovsko-freisinskej arcidiecéze v rokoch 1945 – 2019, ktorá bola zverejnená vo štvrtok, 42 prípadov pochybení zo strany predstaviteľov nemeckej katolíckej cirkvi. Pre agentúru DPA to v piatok potvrdila hovorkyňa prokuratúry Anne Leidingová.



Právnická firma Westpfahl Spilker Wastl (WSW), ktorá pre arcidiecézu vypracovala odborný znalecký posudok, prokuratúre v Nemecku podľa nej predložila vlani v auguste 41 prípadov a jeden ďalší v novembri. "Týkajú sa výlučne ešte žijúcich cirkevných predstaviteľov a boli odovzdané v prísne anonymizovanej forme," povedala.



Ak na základe nich "vznikne podozrenie o prípadnom trestnoprávnom konaní cirkevných predstaviteľov", prokuratúra požiada uvedenú právnickú kanceláriu o náležité dokumenty a ak to bude nevyhnutné, dostane ich príslušná prokuratúra, uviedla Leidingová. Dodala, že to, aké právne predpisy boli porušené, je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.



Spomínaná odborná štúdia o prípadoch sexuálneho zneužívania uvádza 497 obetí, pričom väčšinu z nich tvorili malí chlapci a mladiství. V správe sa spomína najmenej 235 údajných páchateľov vrátane 173 kňazov a deviatich diakonov. Z nečinnosti a zlyhaní v štyroch prípadoch takisto obviňuje emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý v rokoch 1977 – 1982 pôsobil v mníchovsko-freisinskej arcidiecéze ako arcibiskup.