Nemecká prokuratúra vyšetruje pokus o vraždu ruskej novinárky

Berlín 25. augusta (TASR) — Nemecká prokuratúra v piatok uviedla, že vyšetruje pokus o vraždu ruskej novinárky žijúcej v Berlíne Jeleny Kosťučenkovej. Je jednou z troch novinárok v exile, ktoré mali príznaky možnej otravy. TASR správu prevzala z webových stránok denníkov The Guardian a The Wall Street Journal.



"Môžeme potvrdiť, že prebieha vyšetrovanie pokusu o vraždu novinárky Jeleny Kosťučenkovej," uviedol hovorca prokuratúry. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti, čo zdôvodnil citlivosťou prípadu.



Kosťučenková informovala o ruských vojnových zločinoch na Ukrajine. Vlani v októbri začala byť počas cesty vlakom z Mníchova do Berlína dezorientovaná, mala bolesti v oblasti brucha a opuchli jej končatiny.



"Keď som vystúpila z vlaku, uvedomila som si, že nedokážem prísť na to, ako sa dostať domov," napísala novinárka pred dvomi týždňami v literárnom časopise n+1.



Nezávislý ruskojazyčný investigatívny portál The Insider pred dvoma týždňami oznámil, že lekári, ktorí novinárku vyšetrili, uviedli, že tieto príznaky zodpovedali otrave.



The Insider ďalej uviedol, že v tom istom čase mali príznaky otravy aj ďalšie dve ruské novinárky žijúce v exile. Išlo o šéfku Nadácie Slobodné Rusko (Free Russia Foundation) Nataliu Arnovú, ktorá ochorela v máji v Prahe, a Irinu Bablojanovú, ktorá mala príznaky vlani v októbri v gruzínskej metropole Tbilisi.