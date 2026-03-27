Nemci vzniesli nové obvinenia voči exčlenke Frakcie červenej armády
Kletteovú zadržala nemecká polícia po viac než 30 rokoch na úteku vo februári 2024 v Berlíne, kde žila pod falošným menom.
Karlsruhe 27. marca (TASR) - Nemecká spolková prokuratúra vzniesla v piatok ďalšie obvinenia voči Daniele Kletteovej, bývalej členke medzičasom rozpustenej nemeckej krajne ľavicovej teroristickej organizácie Frakcia červenej armády (RAF). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa obžaloby Spolkovej prokuratúry v Karlsruhe vyšetrovatelia vinia Kletteovú z dvoch pokusov o vraždu, účasti na pokusoch o bombové útoky aj na dokonaných útokoch, ako aj zo zadržiavania rukojemníkov s cieľom vydierania a z ozbrojenej lúpeže formou spolupáchateľstva. O tom, či a kedy sa začne súdny proces, musí teraz rozhodnúť Vyšší krajinský súd vo Frankfurte.
Obžaloba viní Kletteovú zo spáchania týchto zločinov počas jej pôsobenia v RAF. Patrila k takzvanej tretej generácii tejto skupiny. Obvinenia súvisiace priamo s jej členstvom v teroristickej organizácii už nie sú vzhľadom na premlčaciu dobu možné.
Prokuratúra však Kletteovú okrem iného viní zo spolupáchateľstva pri troch útokoch RAF v rokoch 1990 až 1993. V februári 1990 sa údajne spolu s ďalšími členmi RAF pokúsila odpáliť nálož v administratívnej budove banky Deutsche Bank v Eschborne pri Frankfurte. Podľa dostupných informácií útočníci pri bráne zaparkovali automobil značky VW Golf so 45 kilogramami výbušnín v kufri. Prokuratúra uvádza, že Kletteová pomáhala tieto výbušniny nastražiť. Rozbuška však zlyhala a k výbuchu nakoniec nedošlo. Vyšetrovatelia sú presvedčení, že explózia mohla zabiť troch strážnikov.
Kletteovú zadržala nemecká polícia po viac než 30 rokoch na úteku vo februári 2024 v Berlíne, kde žila pod falošným menom. Proces s ňou sa začal v marci 2025.
Skupina RAF vznikla v roku 1970 v Západnom Nemecku ako extrémne ľavicovo orientovaná teroristická organizácia. Počas svojej aktivity v rokoch 1970 až 1998 pripravili jej členovia o život 34 ľudí a vykonali desiatky bombových útokov, únosov a lúpeží. Tretia generácia členov RAF, kam patrí aj Daniela Kletteová, bola aktívna v 80. a 90. rokoch a zameriavala sa na elity ekonomického sektora. Skupina oficiálne ohlásila svoje rozpustenie v apríli 1998.
