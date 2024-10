Nemecká prokuratúra žiada 12 rokov väzenia za vraždu spáchanú Stasi

Berlín 7. októbra (TASR) - Nemecká prokuratúra v pondelok požiadala o udelenie 12-ročného trestu pre bývalého príslušníka Stasi za vraždu poľského občana na berlínskom hraničnom priechode v roku 1974. Vynesenie rozsudku sa očakáva 14. októbra. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



Podľa obžaloby Martin Naumann (80), bývalý dôstojník východonemeckej tajnej polície Stasi, z bezprostrednej blízkosti zabil Czeslawa Kukuczku strelou do chrbta, keď sa snažil utiecť na Západ. V deň vraždy sa Kukuczka na poľskom veľvyslanectve vo východnom Berlíne dožadoval prechodu do západného Nemecka.



Podľa nedávneho historického výskumu vtedy 38-ročný muž pohrozil odpálením atrapy bomby, ak nebudú splnené jeho požiadavky. Predpokladá sa, že zamestnanci veľvyslanectva Kukuczkovu žiadosť schválili a zároveň upozornili východonemecké orgány.



Zamestnanci Stasi vydali Kukuczkovi výjazdové víza a odviedli ho na železničnú stanicu Friedrichstrasse v centre Berlína, ktorá bola jedným z najznámejších hraničných priechodov na Západ. Podľa archívnych dokumentov mali príslušníci Stasi príkaz urobiť Poliaka "neškodným". Podľa historikov sa týmto eufemizmom v dokumentoch Stasi označuje likvidácia politických oponentov.



Kukuczka prešiel cez dve z troch kontrolných stanovíšť a zastrelil ho Naumann ukrytý za zástenou, uviedla prokuratúra. Svedkami zločinu boli tri žiačky zo západného Nemecka, ktoré sa vracali z triedneho výletu. V súčasnosti dospelé ženy svedčili na súdnom procese.



Na začiatku vypočúvania v marci Naumann prostredníctvom svojich obhajcov odmietol obžalobu a počas všetkých vypočúvaní odmietol vypovedať.



Jeho obhajkyňa Andrea Liebscherová v pondelok na súde tvrdila, že neexistuje dôkaz o tom, že Naumann bol strelcom, ani o tom, že zabitie bolo vraždou a nie neúmyselným zabitím.



Prokurátorka Henrike Hillmannová streľbu kvalifikuje ako "zákerný prípad vraždy". Podľa nej Naumann mohol namiesto strely do chrbta nič netušiaceho muža prinajmenšom zasiahnuť do ruky alebo do nohy.



Začatie súdneho konania voči Naumannovi s takto dlhým oneskorením ilustruje problémy pri vymáhaní spravodlivosti pre obete bývalej komunistickej vlády v Nemecku.



V rokoch 1961 až 1989 zahynulo pri pokuse o prekonanie Berlínskeho múru najmenej 140 ľudí a stovky ďalších zomreli pri pokuse o útek z "východného Nemecka" inými spôsobmi.



Východonemeckí predstavitelia, ktorí boli stíhaní za zločiny z čias komunizmu, zvyčajne čelili obvineniam z neúmyselného zabitia. Ide o menej závažný trestný čin, ktorý by bol v Naumannovom prípade premlčaný.