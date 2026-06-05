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Nemecká prokuratúra žiada doživotie pre útočníka z trhov v Magdeburgu

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Ľudia stoja pred kostolom sv. Jána (Johanneskirche), kde je pietne miesto za obete útoku, ktorí prišli o život na vianočných trhoch v nemeckom meste Magdeburg v utorok 24. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Prokurátora požaduje najprísnejší možný trest pre útočníka Táliba al-Abda al-Muhsina pôvodom zo Saudskej Arábie.

Autor TASR
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Berlín 5. júna (TASR) - Nemecká prokuratúra vo štvrtok žiadala doživotie pre muža súdeného za útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu v roku 2024, pri ktorom zahynulo šesť osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Prokurátora požaduje najprísnejší možný trest pre útočníka Táliba al-Abda al-Muhsina pôvodom zo Saudskej Arábie. Incident, pri ktorom utrpelo zranenia vyše 300 ľudí, „presahuje ľudské chápanie“, vyhlásila. Útok „bol naplánovaný s veľkým predstihom“ a spôsobil neopísateľné utrpenie obetiam a ich príbuzným, uviedol pred súdom prokurátor Matthias Böttcher.

Počas niekoľkomesačného procesu sa Tálib al-Abd al-Muhsin priznal, že útok naplánoval, no poprel, že by ľudí zrazil úmyselne. Agentúra AFP uvádza, že výpovede obžalovaného pôsobili miestami nesúvisle a obsahovali aj nezmyselné konšpiračné teórie a odkazy na krajne pravicové ideológie. Muž pritom ešte v novembri 2025 vyhlásil, že šoféroval auto, ktorým 20. decembra 2024 narazil do ľudí na vianočných trhoch.

Podľa Böttchera podnikol Tálib al-Abd al-Muhsin útok v reakcii na konflikt s organizáciou pomáhajúcou utečencom, proti ktorej prehral občianskoprávny spor. Prokuratúra ho v súvislosti s útokom obžalovala zo šiestich vrážd a 338 pokusov o vraždu.
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