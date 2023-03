Nemecká rada pre etiku žiada limity na používanie umelej inteligencie

Berlín 20. marca (TASR) - Nemecká rada pre etiku v pondelok vyzvala na stanovenie presných limitov používania umelej inteligencie (AI), informovala agentúra DPA.



"Používanie umelej inteligencie by malo posilniť ľudský rozvoj, nie ho znižovať," vyhlásila predsedníčka rady Alena Buyxová počas prezentácie správy Človek a stroj - Výzvy, ktoré predstavuje umelá inteligencia. Buyxová zdôraznila, že "umelá inteligencia nesmie nahradiť človeka".



Rada pre etiku je nezávislý výbor, ktorý sa zameriava na etické otázky a výzvy - od prírodných vied až po medicínu a zdravotnú starostlivosť. Jej 26 členov vymenúva predseda parlamentu. Bundestag a vláda môžu radu pre etiku poveriť, aby poskytovala poradenstvo v špecifických oblastiach, objasnila vo svojej správe DPA.



Pokiaľ ide o používanie umelej inteligencie v medicíne, rada pre etiku ju podporuje, pričom tvrdí, že by mohla zmierniť nedostatok personálu a umožniť presnejšie stanovovanie diagnóz, informuje TASR.



Rada však súčasne upozornila, že pri vývoji alebo pri používaní umelej inteligencie je potrebné zabrániť strate zručností u lekárov.



Dodala tiež, že právo pacientov na súkromie by malo byť kompatibilné s intenzívnym využívaním dát v medicínskom výskume.



Aby sa mohla AI používať v štátnej správe, občania by museli byť chránení pred diskrimináciou, upozornila rada pre etiku. Zdôraznila tiež, že zamestnanci úradov by nemali slepo sledovať rozhodnutia AI. Musí byť zaručený aj individuálny prístup i rešpektovanie práva dotknutých osôb na námietky a kontrolu údajov.



"AI nemôže nahradiť ľudskú inteligenciu, zodpovednosť a vyhodnocovanie," povedal Julian Nida-Rümelin, podpredseda nemeckej rady pre etiku.