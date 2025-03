Nemecká SPD ohlásila, že si v júni zvolí nové vedenie

Berlín 3. marca (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) v pondelok oznámila, že si na júnovom zjazde plánuje zvoliť nové vedenie. Pôvodne takýto krok plánovala o pol roka neskôr, teraz ho však ohlásila v nadväznosti na historický neúspech vo februárových parlamentných voľbách, uvádza agentúra DPA.



Okrem vedenia strany a volebného výsledku sa júnový stranícky zjazd zameria aj na "plán strategického, programového a organizačného postavenia SPD do volieb v roku 2029," oznámila strana vo vyhlásení, ktoré v pondelok zverejnil denník Tagesspiegel a cituje z neho aj TASR.



Bezprostredne nebolo zrejmé, či sa jej dvaja súčasní spolupredsedovia Lars Klingbeil a Saskia Eskenová plánujú na zjazde, ktorého presný termín ešte nebol stanovený, uchádzať o znovuzvolenie.



Voľby z 23. februára jednoznačne vyhral kresťanskodemokratický blok CDU/CSU so ziskom 28,5 percenta hlasov. SPD v hlasovaní zaznamenala svoj najhorší povojnový výsledok a so ziskom 16,4 percenta hlasov sa prepadla až na tretie miesto za Alternatívu pre Nemecko (AfD).



Klingbeil (47) ešte počas volebnej noci - po zverejnení prvých odhadov výsledkov - vyzval na generačnú výmenu v SPD. Krátko na to ho strana zvolila za lídra svojho poslaneckého klubu, pripomína DPA. Eskenová (63) medzitým deklarovala, že nateraz chce zostať spolupredsedníčkou strany. Práve táto dvojica lídrov spolu momentálne vedie deväťčlenný tím SPD na sondážnych rokovaniach o vytvorení vlády s CDU/CSU.