< sekcia Zahraničie
Nemecká SPD po útoku v Berlíne žiada ústavnú ochranu queer ľudí
Predstavitelia SPD zároveň prisľúbili, že budú odmietať škrty v programoch na podporu queer ľudí.
Autor TASR
Berlín 28. júla (TASR) - Nemeckí sociálni demokrati (SPD) opätovne vyzvali na výslovné zakotvenie zákazu diskriminácie na základe sexuálnej identity v ústave. Reagovali tak na sobotňajší útok, ku ktorému došlo v Berlíne počas sprievodu Christopher Street Day (CSD), informovala agentúra DPA.
Predsedovia SPD Bärbel Basová a Lars Klingbeil spolu s generálnym tajomníkom strany Timom Klüssendorfom uviedli, že návrh ústavnej zmeny chcú opäť zaradiť medzi politické priority. „Chceme ešte viac posilniť právnu ochranu queer ľudí,“ uviedli vo vyhlásení.
SPD, ktorá je koaličným partnerom v spolkovej vláde kancelára Friedricha Merza, už v minulosti navrhovala zmeniť článok 3 nemeckej ústavy tak, aby bola sexuálna identita zaradená medzi dôvody, na základe ktorých je diskriminácia zakázaná.
Podobnú požiadavku v pondelok vzniesol aj Luigi Pantisano, spolupredseda opozičnej strany Ľavica. Uviedol, že jeho strana je pripravená poskytnúť hlasy potrebné na dosiahnutie dvojtretinovej väčšiny v parlamente.
Na zmenu nemeckej ústavy je potrebná dvojtretinová väčšina v Spolkovom sneme (Bundestagu) aj v Spolkovej rade (Bundesrate), ktorá zastupuje 16 spolkových krajín. Vládna koalícia takúto väčšinu nemá.
Predstavitelia SPD zároveň prisľúbili, že budú odmietať škrty v programoch na podporu queer ľudí. Poradenské a podporné centrá týmto ľuďom podľa nich poskytujú nevyhnutnú ochranu. Opätovne tiež vyzvali na dôkladné vyšetrenie sobotňajšieho útoku.
Pri útoku v Berlíne, pri ktorom auto vrazilo do skupiny účastníkov sprievodu na podporu práv LGBTQ+ ľudí, prišla o život žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž z miesta činu ušiel. Polícia ho v nedeľu smrteľne postrelila pri pátracej operácii.
Útočník bol identifikovaný ako nemecký občan s libanonskými koreňmi Abdul Ballout, narodený v roku 2005 v Berlíne. Podľa berlínskej prokuratúry sa v uplynulých mesiacoch radikalizoval a v roku 2025 sa opakovane pokúsil vycestovať do zahraničia s cieľom pridať sa k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).
Predsedovia SPD Bärbel Basová a Lars Klingbeil spolu s generálnym tajomníkom strany Timom Klüssendorfom uviedli, že návrh ústavnej zmeny chcú opäť zaradiť medzi politické priority. „Chceme ešte viac posilniť právnu ochranu queer ľudí,“ uviedli vo vyhlásení.
SPD, ktorá je koaličným partnerom v spolkovej vláde kancelára Friedricha Merza, už v minulosti navrhovala zmeniť článok 3 nemeckej ústavy tak, aby bola sexuálna identita zaradená medzi dôvody, na základe ktorých je diskriminácia zakázaná.
Podobnú požiadavku v pondelok vzniesol aj Luigi Pantisano, spolupredseda opozičnej strany Ľavica. Uviedol, že jeho strana je pripravená poskytnúť hlasy potrebné na dosiahnutie dvojtretinovej väčšiny v parlamente.
Na zmenu nemeckej ústavy je potrebná dvojtretinová väčšina v Spolkovom sneme (Bundestagu) aj v Spolkovej rade (Bundesrate), ktorá zastupuje 16 spolkových krajín. Vládna koalícia takúto väčšinu nemá.
Predstavitelia SPD zároveň prisľúbili, že budú odmietať škrty v programoch na podporu queer ľudí. Poradenské a podporné centrá týmto ľuďom podľa nich poskytujú nevyhnutnú ochranu. Opätovne tiež vyzvali na dôkladné vyšetrenie sobotňajšieho útoku.
Pri útoku v Berlíne, pri ktorom auto vrazilo do skupiny účastníkov sprievodu na podporu práv LGBTQ+ ľudí, prišla o život žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž z miesta činu ušiel. Polícia ho v nedeľu smrteľne postrelila pri pátracej operácii.
Útočník bol identifikovaný ako nemecký občan s libanonskými koreňmi Abdul Ballout, narodený v roku 2005 v Berlíne. Podľa berlínskej prokuratúry sa v uplynulých mesiacoch radikalizoval a v roku 2025 sa opakovane pokúsil vycestovať do zahraničia s cieľom pridať sa k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).