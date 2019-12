Nemecká spolková rada schválila klimatický balík

Berlín 20. decembra (TASR) - Horná komora nemeckého parlamentu, Spolková rada, schválila v piatok tzv. klimatický balík. Vo štvrtok urobila to isté už aj dolná komora parlamentu, Spolkový snem, informuje agentúra DPA.



Na balíku opatrení na ochranu klímy sa po niekoľkých mesiacoch dohodli zástupcovia jednotlivých spolkových krajín s predstaviteľmi vlády kancelárky Angely Merkelovej.



Prijatý balík obsahuje napríklad zníženie DPH na vlakové lístky na diaľkové spoje, ktoré má začať platiť od januára. Zaviesť sa majú aj vyššie dane na leteckú dopravu. Zvyšovanie daní bolo sporným bodom, voči ktorému namietali spolkové krajiny, ktoré sa obávali zvýšenia nákladov, píše agentúra AFP.



Zlom nastal vtedy, keď poslanci dosiahli dohodu o zvýšení cien za emisie uhlíka. Merkelová v pondelok vyhlásila, že dosiahnutie kompromisu v tejto otázke predstavuje pozitívny kontrast v porovnaní s nedostatočným pokrokom na klimatickom summite OSN (COP25) v Madride, ktorý sa konal 2.-15. decembra.



Súčasťou kompromisu totiž je, že spolkové krajiny dostanú od vlády viac finančných prostriedkov na vyrovnanie strát na daniach z príjmov, ktoré nastanú v dôsledku zavedenia nižších daní na lístky na vlaky. Od roku 2021 sa majú zvýšiť aj ceny za emisie oxidu uhličitého škodlivého pre klímu v doprave a v budovách, čo si budúci rok bude vyžadovať aj zmenu príslušného zákona.



Zvýšené majú byť ceny za fosílne palivá, akými sú plyn, ropa a uhlie, čo má ľudí a priemyselné odvetvia primať k vývoju a nákupu takých technológií, ktoré sú šetrné ku klíme.



Ako pripomenula DPA, posledné štyri roky boli najteplejšie, odkedy sa na celom svete zaznamenávajú teploty. Ak by to takto išlo ďalej, teplota sa na konci tohto storočia v dôsledku globálneho otepľovania zvýši o 3,4-3,9 stupňa Celzia. Cieľom je však obmedziť globálne otepľovanie do maximálne 1,5 stupňa Celzia.



Nemecko sa v súlade s plánom Európskej komisie, ktorá začiatkom decembra predstavila svoj Európsky ekologický dohovor, usiluje do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.



K dôsledkom globálneho otepľovania patria vlny horúčav, extrémne sucho, lesné požiare, hurikány, záplavy a prudké dažde.