Nemecká spolková vláda chce predĺžiť lockdown do 14. marca

Berlín 10. februára (TASR) - Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej chce predĺžiť lockdown, teda prísne obmedzenia v boji proti pandémii koronavírusu, až do 14. marca. Ukazuje to návrh textu, ktorý mala v stredu možnosť vidieť tlačová agentúra AFP.



Napriek poklesu v počte prípadov infekcie existujú nové a nákazlivejšie varianty koronavírusu, ktoré sa "šíria obzvlášť rýchlo a vyžadujú si dodatočné rázne kroky", píše sa vo vládnom dokumente. Ten musia ešte schváliť lídri 16 spolkových krajín Nemecka.



Merkelová má s najvyššími krajinskými predstaviteľmi viesť on-line rokovania o aktuálnej pandemickej situácii v priebehu stredy.



Súčasný lockdown má v Nemecku platiť do 14. februára. Agentúra DPA v pondelok zverejnila prieskum verejnej mienky, z ktorého vyplýva, že 50 percent Nemcov je proti zmierneniu opatrení.



Nemecké centrum pre kontrolu chorôb, Inštitút Roberta Kocha, hlásilo v stredu 8072 nových prípadov nákazy a 813 úmrtí za posledných 24 hodín. Celkovo Nemecko zaznamenalo vyše 63.000 potvrdených úmrtí, informovala tlačová agentúra AP.



Týždňový počet nových prípadov nákazy klesol na 68 na 100.000 obyvateľov. Cieľom vlády je stlačiť tento počet pod 50, aby mohli úrady spoľahlivo trasovať kontakty. Krátko pred Vianocami bol tento údaj na vrchole, takmer 200 infekcií na 100.000 obyvateľov.



Počet ľudí, ktorí už dostali najmenej jednu dávku vakcíny, dosiahol v pondelok 2,34 milióna, čiže dve percentá z celkovej populácie.