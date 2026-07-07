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Nemecká spoločnosť dodá Kanade ponorky za 20 miliárd eur
Na základe zmluvy má TKMS dodať Kanade 12 ponoriek typu 212CD. Tento model je navrhnutý na vyhľadávanie a ničenie nepriateľských plavidiel pod hladinou aj na nej vrátane protiponorkových vrtuľníkov.
Autor TASR
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Ottawa 6. júla (TASR) - Kanada si v pondelok vybrala nemeckú spoločnosť ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) na výstavbu 12 ponoriek za približne 20 miliárd eur, čo je jeden z najväčších vojenských nákupov v histórii krajiny. Ide o súčasť zvyšovania jej obranných výdavkov s cieľom splniť ciele Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a DPA.
Rozhodnutie padlo ešte pred odchodom kanadského premiéra Marka Carneyho na summit NATO v tureckej Ankare, ktorý sa začína v utorok. Stalo sa tak v čase, keď sú spojenci pod tlakom, aby podporili vyššie výdavky na obranu konkrétnymi záväzkami, píše AP.
„V rámci našich záväzkov chrániť Kanadu a podporovať našich spojencov s potešením oznamujem, že Kanada vybrala spoločnosť TKMS ako preferovaného dodávateľa pre kanadský projekt obstarania hliadkových ponoriek,“ uviedol Carney.
Nemecká spoločnosť uspela v tendri pred juhokórejskou firmou Hanwha Ocean. Spoločnosť TKMS uviedla, že jej ponorky posilnia interoperabilitu, keďže mnohí spojenci v NATO už prevádzkujú jej konvenčne poháňané plavidlá.
Premiér upozornil, že ak budú rokovania s TKMS neúspešné, Kanada si ponecháva právo označiť spoločnosť Hanwha Ocean za preferovaného dodávateľa a začať rokovania s ňou. Juhokórejské konzorcium označil za „náhradného dodávateľa,“ uviedla agentúra Jonhap. Carney uviedol, že cez víkend telefonoval s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom a hovorili aj o projekte ponoriek. Povedal tiež, že rozumie sklamaniu Južnej Kórey.
Kanada ani TKMS nezverejnili hodnotu kontraktu, no podľa informácií agentúry DPA by samotné ponorky spolu so súvisiacou podporou mali mať hodnotu približne 20 miliárd eur. Po započítaní údržby a nákladov na prevádzku počas nasledujúcich desaťročí by celková hodnota programu mohla podľa kanadských médií dosiahnuť približne 100 miliárd kanadských dolárov (61,5 miliardy eur).
Na základe zmluvy má TKMS dodať Kanade 12 ponoriek typu 212CD. Tento model je navrhnutý na vyhľadávanie a ničenie nepriateľských plavidiel pod hladinou aj na nej vrátane protiponorkových vrtuľníkov. Ich dĺžka dosahuje približne 72 metrov a sú stavané pre 30-člennú posádku. Sú navrhnuté tak, aby absorbovali a minimalizovali prichádzajúci sonarový signál, čo z nich robí jedny z najneviditeľnejších konvenčných ponoriek na svete.
Carney sa zaviazal zvýšiť výdavky na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu do roku 2035 po tom, ako Kanada tento rok dosiahla minulý cieľ NATO vo výške dvoch percent HDP.
Ottawa v súčasnosti získava približne 80 percent svojej vojenskej techniky zo Spojených štátov, no vzájomné vzťahy sú napäté od návratu prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Ten uvalil na severného suseda vysoké clá a opakovane mu hrozil anexiou.
Nemecko sa aktívne usilovalo o získanie kanadskej zákazky v čase, keď sa spojenci snažia reagovať na rastúcu hrozbu zo strany Ruska vrátane bezpečnostných rizík v Arktíde a severnom Atlantiku, uzavrela DPA.
Rozhodnutie padlo ešte pred odchodom kanadského premiéra Marka Carneyho na summit NATO v tureckej Ankare, ktorý sa začína v utorok. Stalo sa tak v čase, keď sú spojenci pod tlakom, aby podporili vyššie výdavky na obranu konkrétnymi záväzkami, píše AP.
„V rámci našich záväzkov chrániť Kanadu a podporovať našich spojencov s potešením oznamujem, že Kanada vybrala spoločnosť TKMS ako preferovaného dodávateľa pre kanadský projekt obstarania hliadkových ponoriek,“ uviedol Carney.
Nemecká spoločnosť uspela v tendri pred juhokórejskou firmou Hanwha Ocean. Spoločnosť TKMS uviedla, že jej ponorky posilnia interoperabilitu, keďže mnohí spojenci v NATO už prevádzkujú jej konvenčne poháňané plavidlá.
Premiér upozornil, že ak budú rokovania s TKMS neúspešné, Kanada si ponecháva právo označiť spoločnosť Hanwha Ocean za preferovaného dodávateľa a začať rokovania s ňou. Juhokórejské konzorcium označil za „náhradného dodávateľa,“ uviedla agentúra Jonhap. Carney uviedol, že cez víkend telefonoval s juhokórejským prezidentom I Če-mjongom a hovorili aj o projekte ponoriek. Povedal tiež, že rozumie sklamaniu Južnej Kórey.
Kanada ani TKMS nezverejnili hodnotu kontraktu, no podľa informácií agentúry DPA by samotné ponorky spolu so súvisiacou podporou mali mať hodnotu približne 20 miliárd eur. Po započítaní údržby a nákladov na prevádzku počas nasledujúcich desaťročí by celková hodnota programu mohla podľa kanadských médií dosiahnuť približne 100 miliárd kanadských dolárov (61,5 miliardy eur).
Na základe zmluvy má TKMS dodať Kanade 12 ponoriek typu 212CD. Tento model je navrhnutý na vyhľadávanie a ničenie nepriateľských plavidiel pod hladinou aj na nej vrátane protiponorkových vrtuľníkov. Ich dĺžka dosahuje približne 72 metrov a sú stavané pre 30-člennú posádku. Sú navrhnuté tak, aby absorbovali a minimalizovali prichádzajúci sonarový signál, čo z nich robí jedny z najneviditeľnejších konvenčných ponoriek na svete.
Carney sa zaviazal zvýšiť výdavky na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu do roku 2035 po tom, ako Kanada tento rok dosiahla minulý cieľ NATO vo výške dvoch percent HDP.
Ottawa v súčasnosti získava približne 80 percent svojej vojenskej techniky zo Spojených štátov, no vzájomné vzťahy sú napäté od návratu prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Ten uvalil na severného suseda vysoké clá a opakovane mu hrozil anexiou.
Nemecko sa aktívne usilovalo o získanie kanadskej zákazky v čase, keď sa spojenci snažia reagovať na rastúcu hrozbu zo strany Ruska vrátane bezpečnostných rizík v Arktíde a severnom Atlantiku, uzavrela DPA.