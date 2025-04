Nemecká spravodajská služba nemusí zverejniť správu o Sars-CoV-2

Lipsko 22. apríla (TASR) - Nemecká Spolková spravodajská služba (BND) nemá povinnosť zverejniť závery vyšetrovania o pôvode vírusu Sars-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19, uviedol v utorok nemecký Spolkový správny súd. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Súd zamietol žiadosť o zverejnenie zistení, podľa ktorých údajne BND zhromaždila hodnoverné dôkazy o pôvode pandémie ochorenia COVID-19 a potvrdzuje nimi teóriu o úniku z laboratória v čínskom meste Wuhan. So správami ako prvé prišli nemecké noviny Süddeutsche Zeitung a Die Zeit, ktoré podali podnet na správny súd.



Podľa súdu právu na informácie podľa mediálneho zákona bráni prevažujúci verejný záujem. BND totiž vraj hodnoverne preukázala, že zverejnenie záverov by mohlo narušiť jej činnosť a poškodiť zahraničné záujmy Nemecka. BND sa pred súdom bránila tým, že by zverejnenie mohlo odhaliť agentúrne zdroje a poškodiť diplomatické vzťahy s Pekingom.



Rozhodnutie prišlo mesiac po tom ako nemecké noviny informovali o správe BND z roku 2020, podľa ktorej existuje silná pravdepodobnosť, že koronavírus omylom unikol z čínskeho laboratória. Správa nikdy nebola v celom svojom rozsahu zverejnená pre verejnosť.



Jednou z teórií o pôvode globálnej pandémie je únik z laboratória, čo sa dodnes považuje za kontroverzné vysvetlenie. Podľa teórie pochádza vírus Sars-CoV-2 z Wuhanského virologického inštitútu, ktorý sa zaoberal výskumom koronavírusov a následne sa začal šíriť v dôsledku nehody či zlyhania v laboratóriu. Iná teória o vzniku ochorenia hovorí, že vírus mal prirodzený pôvod, podobne ako rozšírenie ochorenia SARS v rokoch 2002 a 2003.