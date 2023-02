Nemecká spravodajská služba u Putina nepozoruje ochotu rokovať o mieri

Berlín 22. februára (TASR) - Vedenie Ruskej federácie nie je ani takmer rok od začiatku útočnej vojny na Ukrajine ochotné rokovať o ukončení konfliktu. Uviedla to nemecká Spolková spravodajská služba (BND), informovala v noci na stredu agentúra DPA.



Predseda BND Bruno Kahl na otázku, či u ruského prezidenta Vladimira Putina pozoruje akúkoľvek vôľu dosiahnuť mier, odpovedal: "Vonkoncom nie. Momentálne mu ide o to, aby rozhodnutie našiel na bojisku a získal tam čo najviac výhod. A potom niekedy možno nadiktuje mier podľa svojich vlastných podmienok."



"Teraz je to skôr pozičná vojna, veľmi krutá, brutálna opotrebovávacia vojna," zhodnotil Kahl vývoj bojov na Ukrajine.



Ako ďalej povedal pre stredajšie vydania médií skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Rusko môže poslať do vojny na Ukrajine ešte mnoho vojakov. Vlani na jeseň bolo mobilizovaných a naverbovaných zhruba 300.000 záložníkov, z ktorých sú niektorí síce ešte vo výcviku, ale iní sú už zapojení do bojov.



"Ďalší mobilizačný potenciál Ruska predstavuje rezervu až do milióna mužov, ak to budú v Kremli považovať za potrebné," povedal Kahl. Aktuálne je obrana Ukrajiny voči počtom síl výraznej prevahe Rusov veľmi účinná. Poznamenal ale, že z dlhodobého hľadiska je pre úspech Kyjeva nevyhnutná pretrvávajúca podpora Západu.