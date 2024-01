Nemecká strana BSW chce rozpustiť EÚ a zrušiť klimatické politiky

Berlín 16. januára (TASR) - Nová nemecká politická strana, Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), sa v prípade úspechu v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu chce usilovať o rozpustenie Európskej únie aj zrušenie politík na ochranu klímy v ich súčasnej podobe, informuje agentúra DPA na základe návrhu programu strany do eurovolieb.



BSW bola oficiálne založená minulý týždeň známou opozičnou političkou Sahrou Wagenknechtovou, ktorá spolu s deviatimi poslancami Bundestagu v októbri opustila stranu Ľavica (Die Linke). Wagenknechtová sa stala líderkou novej strany, o predsednícku funkciu sa však delí s poslankyňou Amirou Mohamedovou Aliovou. Prvý zjazd strany sa uskutoční 27. januára.



V návrhu programu BSW, o ktorom ako prvé informovali frankfurtské noviny Algemeine Zeitung, sa napríklad uvádza, že strana plánuje bojovať za zrušenie obchodovania s certifikátmi uhlíkovej stopy. Argumentuje tým, že tento obchod "je úplne neudržateľný pre dosiahnutie cieľov klimatickej politiky" EÚ.



BSW zároveň vyzýva, aby sa naďalej využívali spaľovacie motory, a to na dobu neurčitú, a požaduje, aby sa z Ruska do EÚ opäť dovážala ropa a plyn.



Návrh dokumentu podľa DPA obsahuje zásadnú kritiku EÚ v jej súčasnej podobe a vyzýva na jej rozpustenie.



"EÚ v dnešnej forme poškodzuje myšlienku Európy. To, čo sa dá lepšie a demokratickejšie regulovať na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, sa nesmie ponechať na regulačné besnenie technokracie EÚ," tvrdí sa v návrhu programu, o ktorom bude strana rokovať na ustanovujúcom zjazde.



Nemecko by podľa BSW v prípade potreby nemalo dodržovať pravidlá Únie. Strana sa zasadzuje za "neuplatňovanie nariadení EÚ na vnútroštátnej úrovni, ak sú v protiklade s hospodárskym záujmom, sociálnou spravodlivosťou, mierom, demokraciou a slobodou prejavu".



Podľa DPA sa tieto vyhlásenia strany zásadne odkláňajú od princípu, že nariadenia EÚ, ktoré najskôr prerokovávajú vlády na národnej úrovni spoločne s europarlamentom, sú záväzné pre všetkých 27 členských krajín bloku.



V texte BSW sa ďalej spomína, že rozpočet EÚ by sa nemal ďalej navyšovať a Únia by nemala mať vlastné príjmy. Strana tiež tvrdí, že je potrebné zaviesť moratórium na rozširovanie EÚ, a teda nateraz neprijímať nových členov, čo platí aj pre Ukrajinu.



Navrhovaný programový dokument sa okrem toho zasadzuje za väčšiu nezávislosť od Spojených štátov. "Európa sa musí stať nezávislým hráčom na svetovej scéne namiesto toho, aby bola figúrkou v konflikte medzi veľmocami a vazalom USA," tvrdí sa v návrhu.



Únia by podľa BSW tiež "už nemala byť digitálnou kolóniou" Washingtonu, ale potrebuje nezávislú digitálnu infraštruktúru.



Vojnu na Ukrajine, ktorú pred takmer dvomi rokmi začalo Rusko svojou inváziou na jej územie, BSW označuje ako zástupný konflikt medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom. Hoci Moskva začala celý konflikt vojensky, "Západ mu mohol zabrániť a už dávno ho ukončiť", tvrdí sa v dokumente.



Návrh v tejto spojitosti vyzýva na prímerie a mierové rokovania, pričom podmienkou na ich uskutočnenie by malo byť aj okamžité zastavenie vývozu zbraní na Ukrajinu.



V súvislosti s migračnou politikou dokument akcentuje potrebu zaviesť azylové procedúry na vonkajších hraniciach EÚ alebo v tretích krajinách, ako aj boj s príčinami migrácie.