Nemecká strana BSW zmenila svoj názov, skratku si však ponechá
Vo februárových voľbách do Spolkového snemu BSW získala 4,98 percent hlasov.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 6. decembra (TASR) - Nemecká ľavicová strana Aliancia Sahry Wagenknechtovej v sobotu zmenila svoj názov. Na straníckej konferencii delegáti rozhodli, že od 1. októbra budúceho roka ponesie názov Aliancia pre sociálnu spravodlivosť a ekonomickú rozvážnosť. Skratku BSW odvedenú od pôvodného názvu strany v nemčine - Bündnis Sahra Wagenknecht - si však strana napriek premenovaniu ponechá. Upozornila na to agentúra DPA.
BSW sa premenovaním snaží prekonať prepojenie so svojou zakladateľkou Wagenknechtovou, ktorá ju založila začiatkom roka 2024 po odchode zo strany Ľavica. Koniec vo vedení BSW ohlásila pred mesiacom. V strane však chce ostať aktívna.
Delegáti si preto na konferencii zvolili nového spolupredsedu, ktorým sa stal europoslanec Fabio De Masi. Stranu bude viesť spolu s doterajšou spolupredsedníčkou Amirou Mohamed Aliovou, ktorú opätovne zvolili do funkcie.
DPA BSW označuje ako ekonomicky ľavicovú populistickú stranu, ktorá má protiimigračné postoje a proruské sklony. Podľa agentúry sa profiluje ako alternatíva k tradičným nemeckým stranám.
Vo februárových voľbách do Spolkového snemu BSW získala 4,98 percent hlasov. Účasť v novom parlamente jej preto tesne ušla, keďže v Nemecku je pre vstup do dolnej komory legislatívneho zboru potrebný zisk aspoň piatich percent. Strana je súčasťou koaličných vlád v spolkových krajinách Brandenbursko a Durínsko.
