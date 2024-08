Nemecká strana Ľavica po viacerých neúspechoch avizuje zmenu vo vedení

Frankfurt 18. augusta (TASR) - Nemecká postkomunistická strana Ľavica (Die Linke) v nedeľu oznámila, že na najbližšom zjazde dôjde k zmene v jej vedení. Strana sa po sérii neúspechov takto podľa agentúry AFP snaží vysporiadať s existenčnou krízou, píše TASR.



Súčasní lídri Janine Wisslerová a Martin Schirdewan vo vyhlásení uviedli, že sa o znovuzvolenie na októbrovom straníckom kongrese nebudú uchádzať.



Wisslerová si podľa svojich slov uvedomuje, že v istých kruhoch strany panuje túžba po novom personálnom obsadení najvyšších postov. Strane spolupredsedala od roku 2021, Schirdewan sa k nej pripojil o rok neskôr.



Ľavica, ktorá má korene v niekdajšej Nemeckej demokratickej republike dominovanej komunistickou stranou aj v západonemeckom robotníckom hnutí, sa dlhodobo zmieta vo vnútorných rozporoch. V júnových voľbách do Európskeho parlamentu navyše získala menej než tri percentá hlasov a do nemeckého parlamentu sa v roku 2021 dostala len tesne.



Vlani jej však tvrdý úder zasadil odchod populárnej političky Sahry Wagenknechtovej, ktorá založila novú ľavicovo-populistickú stranu a vzala so sebou ďalších deväť poslancov Ľavice.



Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) napokon v európskych voľbách dosiahla lepšie výsledky ako Ľavica a podobný scenár podľa AFP naznačujú aj prieskumy verejnej mienky k septembrovým voľbám v troch spolkových krajinách v Nemecku.



Výkonná rada Ľavice v sobotu prijala návrh, v ktorom konštatovala, že strana je "nepochybne v nebezpečnej situácii, ktorá ju existenčne ohrozuje". Schirdewan v nedeľu zase uviedol, že strana "potrebuje nové perspektívy a vášeň", ktoré podnietia "potrebnú obrodu".



AFP pripomína, že Wagenknechtová z Ľavice odišla po tom, ako sa dostala konfliktu s vysokopostavenými členmi strany pre svoj neústupný postoj k imigrácii. Chce tiež, aby Nemecko prestalo dodávať zbrane Ukrajine.