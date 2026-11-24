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Nemecká strana Ľavica vylúčila komunálnu poslankyňu kritizujúcu Izrael
Za vylúčenie Emdeovej hlasovali v utorok viac ako dve tretiny poslancov Ľavice v berlínskom parlamente.
Autor TASR
Berlín 24. novembra (TASR) - Nemecká strana Ľavica (Die Linke) v utorok vylúčila zo svojich radov kontroverznú komunálnu političku Vanessu Emdeovú. Dôvodom boli jej ostré vyjadrenia na adresu Izraela, ktoré niektorí kritici považujú za antisemitské. Ako uviedla agentúra AFP, Emdeová bola niekoľko týždňov kritizovaná za mimoriadne ostré odsudzovanie Izraela a podporu Palestínčanov.
Predseda poslaneckého klubu Ľavice v berlínskom parlamente Tobias Schluze uviedol, že vzťahy medzi stranou a Emdeovou sa stali „nezlučiteľnými“. Poukázal na to, že politička najprv podpísala stranícke vyhlásenie proti antisemitizmu, neskôr však svoj podpis odvolala. Zúčastnila sa aj na proteste proti vlastnej strane.
Za vylúčenie Emdeovej hlasovali v utorok viac ako dve tretiny poslancov Ľavice v berlínskom parlamente. Tento krok odstraňuje jednu z možných prekážok pri rokovaniach o koalícii so sociálnymi demokratmi (SPD) a Zelenými.
Ľavica chce do funkcie starostky Berlína presadiť Elif Eralpovú, právničku a dlhoročnú aktivistku za dostupné bývanie. Ak by uspela, stala by sa prvou najvyššou predstaviteľkou nemeckej metropoly z tejto krajne ľavicovej strany.
Emdeová je novozvolenou poslankyňou za berlínsku štvrť Neukölln, v ktorej žije početná arabská komunita.
Ľavica získala v septembrových komunálnych voľbách v Berlíne najviac hlasov. V súčasnosti sa usiluje dohodnúť na vytvorení koalície s SPD a Zelenými. Obe strany vyzvali Ľavicu, aby Emdeovú vylúčila.
Vedenie berlínskej organizácie SPD už medzičasom rozhodnutie poslancov Ľavice o Emdeovej vylúčení privítalo.
Predseda poslaneckého klubu Ľavice v berlínskom parlamente Tobias Schluze uviedol, že vzťahy medzi stranou a Emdeovou sa stali „nezlučiteľnými“. Poukázal na to, že politička najprv podpísala stranícke vyhlásenie proti antisemitizmu, neskôr však svoj podpis odvolala. Zúčastnila sa aj na proteste proti vlastnej strane.
Za vylúčenie Emdeovej hlasovali v utorok viac ako dve tretiny poslancov Ľavice v berlínskom parlamente. Tento krok odstraňuje jednu z možných prekážok pri rokovaniach o koalícii so sociálnymi demokratmi (SPD) a Zelenými.
Ľavica chce do funkcie starostky Berlína presadiť Elif Eralpovú, právničku a dlhoročnú aktivistku za dostupné bývanie. Ak by uspela, stala by sa prvou najvyššou predstaviteľkou nemeckej metropoly z tejto krajne ľavicovej strany.
Emdeová je novozvolenou poslankyňou za berlínsku štvrť Neukölln, v ktorej žije početná arabská komunita.
Ľavica získala v septembrových komunálnych voľbách v Berlíne najviac hlasov. V súčasnosti sa usiluje dohodnúť na vytvorení koalície s SPD a Zelenými. Obe strany vyzvali Ľavicu, aby Emdeovú vylúčila.
Vedenie berlínskej organizácie SPD už medzičasom rozhodnutie poslancov Ľavice o Emdeovej vylúčení privítalo.