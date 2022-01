Nemecká strana Zelených si zvolila novú dvojicu spolupredsedov

Berlín 29. januára (TASR) - Nemecká koaličná strana Zelených si v sobotu počas svojho zjazdu zvolila dvojicu nových spolupredsedov Ricardu Langovú a Omida Noripoura. Informovala o tom agentúra DPA.



Langová a Noripour nahradia doterajších spolupredsedov Annalenu Baerbockovú a Roberta Habecka, ktorí sa stali ministrami v novej nemeckej vláde spolkového kancelára Olafa Scholza. Baerbocková je ministerkou zahraničných vecí a Habeck je na čele ministerstva hospodárstva.



"Vládnutie nie je trest, je to veľká príležitosť," povedala Langová po zvolení. Táto 28-ročná politička je poslankyňou nemeckého parlamentu (Bundestag) od jesene 2021, pripomína DPA. Zameriava sa na oblasť zdravia, sociálnu politiku a politiku rovnosti v spoločnosti.



Langová je spojená s ľavým krídlom Zelených, zatiaľ čo Nouripour (46) je viac pragmatický, konštatuje DPA. Tento politik, ktorý sa narodil v Iráne a neskôr s rodinou emigroval do Nemecka, je poslancom Bundestagu od roku 2006.



Sobotňajšie rozhodnutie zo zjazdu strany Zelených ešte musí byť potvrdené v hlasovaní prostredníctvom pošty, pripomína DPA. Jeho výsledky sa očakávajú do polovice februára.