Nemecká vláda a spolkové krajiny sa dohodli na klimatickom balíku

Berlín 16. decembra (TASR) - Vyjednávači nemeckej vlády a spolkových štátov dosiahli v pondelok dohodu týkajúcu sa detailov diskutovaného klimatického balíka, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami. To otvára cestu pre schválenie balíka v hornej komore parlamentu.



Vláda sa v septembri dohodla na balíku opatrení, ktoré majú Nemecku pomôcť splniť jeho klimatický cieľ do roku 2030. Horná komora parlamentu, Spolková rada (Bundesrat), ktorá reprezentuje 16 spolkových krajín, však zablokoval viaceré plánované daňové zmeny.



Súčasťou balíka je okrem iných vecí aj plán rastu cien emisných povoleniek na oxid uhličitý (CO2) v dopravnom a stavebnom sektore. Podľa pondelkovej dohody od 1. januára 2021 budú stáť 25 eur za tonu CO2 a nie 10 eur za tonu, ako sa doteraz plánovalo. Potom by postupne mali do roku 2025 stúpať až na 55 eur za tonu. Vláda doteraz počítala v tomto časovom horizonte s nárastom na 35 eur za tonu.



Príjmy zo zvýšených cien emisných povoleniek sa použijú na zníženie poplatku na obnoviteľné zdroje energie, takže sa vrátia občanom, uviedli zdroje.



Vyjednávači sú pod tlakom, aby dospeli k dohode o nevyriešených častiach klimatického balíka. Potom by balík mala schváliť dolná komora parlamentu (Spolkový snem, Bundestag), následne v piatok (20. 12.) aj horná komora. To by umožnilo, aby v súlade s plánom začala od 1. januára platiť nižšia daň na vlakové lístky.