Nemecká vláda bude napriek rozsudku pokračovať v odmietaní migrantov

Berlín 2. júna (TASR) - Nemecká vláda v pondelok vyhlásila, že bude aj naďalej pokračovať v politike odmietania žiadateľov o azyl na hraniciach krajiny. Reagovala tak na rozhodnutie súdu v Berlíne, ktorý tento krok označil za protizákonný, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Vláda prijala protimigračné opatrenia 7. mája, deň po nástupe kancelára Friedricha Merza do úradu. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt následne poslal Spolkovej polícii inštrukcie, na základe ktorých mohla odmietnuť žiadateľov o azyl na nemeckých hraniciach. K výnimkám patrili zraniteľné skupiny – ženy v pokročilom štádiu tehotenstva, ženy s malými deťmi a vážne chorí.



Súd však v pondelok rozhodol, že osoby, „ktoré počas hraničnej kontroly na nemeckom území vyjadria záujem o podanie žiadosti o azyl, nesmú byť poslané späť“, kým sa neurčí, ktorý štát je zodpovedný za spracovanie ich žiadosti v rámci dublinskej dohody.



Dobrindt vo vyhlásení uviedol, že odmietanie migrantov bude pokračovať. „Myslíme si, že na to máme právnu podporu,“ zdôraznil minister. Zároveň trval na tom, že pondelňajší rozsudok platí priamo len pre „individuálny prípad“ troch somálskych občanov.



Berlínsky súd v pondelok vyniesol rozsudok v prospech troch Somálčanov, ktorých úrady vrátili do Poľska 9. mája z pohraničného mesta Frankfurt nad Odrou. Podľa súdu mali úrady vo veci postupovať v súlade s Európskou úniou v rámci dublinskej dohody pre azylové prípady. Na základe dublinskej dohody polícia nemôže odmietnuť žiadateľov o azyl na hranici. Úrady krajiny musia spustiť návratový proces, aby ich mohli odovzdať späť do krajiny, kde prvýkrát vstúpili na územie EÚ.



Berlínsky súd označil odmietanie migrantov za nezákonné a zdôraznil, že “závery je možné aplikovať aj v ďalších prípadoch“. Zároveň odmietol argument vlády, že plnenie dohody by mohlo byť pozastavené z dôvodu „národnej núdzovej situácie“. Naznačil, že neexistujú dostatočné dôkazy o ohrození verejnej bezpečnosti alebo poriadku.



Podľa súdu sa dublinská dohoda musí uplatňovať v každom prípade, hoci spresnil, že toto rozhodnutie neudeľuje migrantom povolenie na vstup do Nemecka, keďže vykonanie príslušného postupu by malo byť možné na mieste prekročenia hranice.