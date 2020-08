Nemecká vláda čelí desiatkam žalôb zo strany dodávateľov rúšok

Berlín 9. augusta (TASR) - Nemecká vláda čelí žalobám a žiadostiam o finančnú refundáciu zo strany 48 dodávateľov ochranných rúšok na tvár. Informoval o tom nedeľník Welt am Sonntag.



Dodávatelia tvrdia, že spolková vláda im dosiaľ nezaplatila, prípadne len sčasti zaplatila za rúška, ktoré si u nich objednala.



Vláda si v rámci opatrení na zamedzenie šírenia nového druhu koronavírusu celkovo objednala približne šesť miliárd rúšok na tvár, pripomína agentúra DPA.



Do piatka podalo príslušnú občianskoprávnu žalobu na okresnom súde v meste Bonn dovedna 48 dodávateľov rúšok. Dodávatelia žiadajú vyplatenie pohľadávok vo výške od 300.000 do päť miliónov eur.



Prví z nich podali žaloby voči vláde už v máji. Pre dvoma týždňami ich už bolo približne 30. Prvé prípady by sa pred súd mali dostať už v septembri.



Ministerstvo zdravotníctva podľa nedeľníka Welt am Sonntag informovalo, že o predmetných žalobách vie a problémy s platbami pre dodávateľov pripísalo nesprávne vystaveným faktúram prípadne nedostatočnej kvalite dodaného tovaru.