Nemecká vláda chce dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2045

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzová a minister financií Olaf Scholz predstavili v stredu hlavné body nového klimatického zákona, na základe ktorého by malo byť Nemecko do roku 2045 klimaticky neutrálne, informuje na svojej webovej stránke nemecká stanica ZDF.



Nemecká vláda má o nových opatreniach rozhodnúť na budúci týždeň. Vláda podľa Schulzovej postupuje v tejto záležitosti "jednomyseľne".



Nemecký ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že nemecké zákony v oblasti ochrany klímy nie sú dostatočné, píše agentúra DPA. Vláda musí na základe rozhodnutia do konca roka 2022 stanoviť jasné ciele v oblasti redukcie emisií oxidu uhličitého (CO2) v období po roku 2030.



Vláda sa podľa Scholza usiluje znížiť do roku 2030 emisie o 65 percent v porovnaní s hodnotami v roku 1990. Do roku 2040 má dosiahnuť 88-percentné zníženie a uhlíkovú neutralitu v roku 2045 - o päť rokov skôr, ako pôvodne očakávala.