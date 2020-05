Nemecká vláda kritizovala útoky na policajtov a novinárov počas demonš

Berlín 11. mája (TASR) – Počas uplynulého víkendu sa vo viacerých nemeckých mestách konali protestné zhromaždenia proti obmedzeniam verejného života, ktoré zaviedla spolková vláda v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu. Na niektorých miestach však došlo aj k násilnostiam, ku ktorým sa vyjadril v pondelok na tlačovej konferencii v Berlíne hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.



Podčiarkol, že občania majú na základe ústavy právo na pokojné demonštrácie, na slobodné vyjadrovanie svojich názorov a slobodné zhromažďovanie sa. "Pokojné demonštrácie sú aj v tomto období dôležité preto, aby občania mohli na nich vyjadriť verejne svoj názor. Kritika je v demokracii potrebná," povedal hovorca nemeckej vlády.



Zároveň dodal, že aj počas demonštrácií sa musia dodržiavať opatrenia prijaté v súvislosti s bojom proti koronavírusu, čo sa často nerešpektovalo.



"Počas týchto demonštrácií robí vláde starosti ešte jedno, a to vysoká agresivita tak proti policajtom, ako aj proti novinárom. Došlo na nich dokonca k útokom. Nehľadiac na to, z akých politických alebo svetonázorových dôvodov k nim malo dôjsť, musia sa tvrdo a dôrazne odsúdiť," zdôraznil Seibert.



Poukázal na to, že tak policajti, ako aj novinári vykonávajú svoju prácu "v mene nás všetkých. Jedni dbajú o poriadok a dodržiavanie našich zákonov, ktoré nás všetkých chránia, a druhí informujú občanov o tom, čo sa deje, a to je dôležitá služba demokracii."



K útokom na policajtov a novinárov nedošlo iba uplynulý víkend, ale rovnako tiež počas "koronademonštrácií", ktoré sa konali predtým. "Ten, kto útočí na policajtov a novinárov, sa nemôže skryť za právo slobodne vyjadriť svoj názor a pokojné zhromažďovanie, ale útočí na našu demokraciu, ktorú budeme brániť - a to musí byť každému jasné," podčiarkol hovorca nemeckej vlády.